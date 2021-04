Víctor Manuel Fernández y Cristina Delgado vencen en Posadas

El espectacular entorno natural de La Sierrezuela acogió el domingo el segundo Rally BTT de Posadas, cita que sirvió para retomar el sexto Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO 2021. La prueba permitió subir al primer cajón del podio de cada una de sus categorías a Víctor Manuel Fernández (Beehi Lee Cougan Factory Team) y Cristina Delgado (CD A Pedales Chiclana). La competición, que estuvo organizada por el Club MTB Malendros, se llevó a cabo con el cumplimiento en todo momento de los protocolos sanitarios vigentes.

Los primeros en entrar en acción fueron los ciclistas de las categorías de escuelas, quienes, sobre recorridos adaptados a sus diferentes franjas de edad, pudieron disfrutar de su deporte favorito al tiempo que se medían a otros corredores. Mientras, la manga central del día, que incluye todas las categorías femeninas desde cadete y la de máster masculino, deparó un gran espectáculo. Entre las primeras destacó Cristina Delgado, con la antequerana Paqui Jiménez y la cadete jerezana Alba Fernández en los papeles de principales rivales. En máster masculino mostró galones Juan Pedro Trujillo, que también demostró su buen estado de forma.

Esta prueba se cerró con la manga final formada por las categorías masculinas cadete, júnior, sub 23 y elite. Aquí la gran figura fue el cordobés Víctor Manuel Fernández, quien venía de disputar una semana antes la primera cita del Open de España XCM en Cambrils y que demostró su versatilidad sobre dos ruedas. El también cordobés Miguel Muñoz no se lo puso fácil, con un pujante sub 23 Alejandro Jiménez también muy destacado.

Ya con dos pruebas disputadas -sobre el total de cinco que componen el circuito- lidera la clasificación por clubes el CC El Gallo moronense con 230 puntos, seguido de cerca por el CD MTB Tortugas Cojas de Aguilar de la Frontera con 220 puntos. Tercero, por el momento, es el CD Kanina Bikes sevillano gracias a los 175 puntos sumados hasta el momento.