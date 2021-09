El CCF 'eSports' competirá en la Liga Salvaje

Un nuevo paso a la hora de ser un club competitivo en este nuevo mundo. El Córdoba CF eSports competirá en la liga más importante a nivel nacional de Wild Rift, la Liga Salvaje. Dicha competición, organizada por la empresa GGTech, está formada por los diez mejores equipos del país. El club blanquiverde se medirá a equipos con renombre a nivel mundial como Team Queso -campeón del mundo en Clash Royale- o UCAM eSports, además de otros conjuntos con reconocida fama a nivel nacional como Qlash Spain o Blows Gaming. El equipo de Wild Rift ha sido formado por nuestro director deportivo mobile, Álvaro González -@AlvaroGL94 en Twitter-, perteneciente al grupo GKR eSports.

Por su parte, el formato de la competición será un total de diez equipos donde los cuatro primeros clasificados jugarán un play off en formato guantlet al mejor de cinco partidas. Además, el quinto y sexto clasificado permanecen directamente en la categoría, mientras que el séptimo y octavo se medirán en un play out. Entretanto, los dos últimos clasificados descenderán automáticamente. Esta liga transcurrirá desde el 1 de octubre hasta el 19 de noviembre, mientras que la promoción para ser campeón nacional se disputará entre el 26 y el 27 de noviembre y el play out, desde el 27 de noviembre hasta el 3 de diciembre.

El staff técnico que representará al Córdoba CF eSports en esta competición contará con Rober Seizen, Álex y David, mientras que los siete jugadores que formarán la plantilla son W0rse, Mathroy, Sooul, Reider, JxVii, Jesús27 y Fak3.