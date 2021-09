El carrusel de CORDÓPOLIS (10-12 septiembre)

13:08 h

El técnico del Córdoba CF afirma en la previa ante el filial gaditano que la vuelta del público a El Arcángel es un "plus" y que será "el jugador número doce". Pese a la victoria frente al Xerez Deportivo, el entrenador califal explica que "el vestuario tiene los pies en el suelo" y que no habrá permutas significativas para este encuentro. "El partido de este domingo va a ser muy parecido, aunque habrá bastantes partidos en los que vengamos de ganar, y a la semana siguiente haya cambios. Al final va a depender mucho del rival, de las dimensiones del campo... Si hay que destacar algo esta semana es la implicación de los jugadores que no participaron"