Josan González: "Hemos tenido la posibilidad de romper el partido"

Un esperado pero duro revés para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Los cordobeses cuajaron un gran primer tramo de la primera mitad pero el actual campeón de liga, el Inter Movistar, se impuso con autoridad aunque sabedor de haber estado ante las cuerdas en Vista Alegre (3-7). La calidad de hombres como Dani Saldise, Pito o Cecilio fue determinante para los madrileños en el pabellón cordobés y resolvieron en la segunda mitad el encuentro aplazado de la jornada nueve de la primera vuelta. De esta manera, en la otra cara de la moneda se encuentran los de Josan González, que acumulan cuatro derrotas consecutivas en este 2021.

El técnico de Puente Genil atisbó dos partes claramente diferenciadas, una para cada equipo. Lo negativo de la adjudicada al Córdoba fue que pudo sentenciar ante el vigente campeón liguero pero fallaron en los momentos más determinantes; fallos que no tuvieron los de Tino Pérez y rentabilizaron al máximo sus ocasiones. "En el plano deportivo, ha habido dos partes claramente. Con ese 2-0 hemos tenido dos o tres ocasiones clarísimas para ampliar la ventaja hasta 3-0 o 4-0. Un poco de infortunio en el primer gol, un gol en propia puerta que los mete en el partido. En el segundo gol, es un error nuestro, que al fin y al cabo estamos jugando contra todo un Inter; y en el tercer gol, el talento de uno de los mejores jugadores de la liga (Pito) y que es diferencial. En el segundo tiempo, el 2-4 nos hace mucho daño pero, aun así, no le hemos perdido la cara al partido en ningún momento", explicó el entrenador blanquiverde.

Josan, a su vez, eran conscientes de su papel de menos favoritos en el encuentro pero valoró la confianza en sí mismos de sus jugadores y, por ejemplo, la brillantez de los dos fichajes de invierno, tanto Lucas Perin como Caio César. Aseveró al respecto que "era un partido que, sobre el papel, deberíamos de perder pero nosotros hablamos una cosa ayer antes de empezar hoy, que era que tenemos que recuperar la confianza, independientemente del resultado y hoy el equipo ha sumado un plus de confianza; creo que hemos sumado jugadores a la causa en todos los aspectos, fuera y dentro del campo", para posteriormente añadir que "poco a poco nos vamos convirtiendo en ese equipo que, tanto dentro como fuera de la pista, nos va a dar el rendimiento para sacar los puntos". El ex de ElPozo Murcia no solo quiere vencer por vencer: quiere convencer a sus pupilos sobre cómo deben hacerlo. "Sobre todo, es el cómo: más que ganar, cómo queremos ganar. Tenemos claro los puntos fuertes y débiles de los equipos. Por muchos momentos hoy hemos dominado al campeón de liga, mi sensación es que hemos tenido la posibilidad de romper el partido", manifestó contrariado el pontano.

Tras la suspensión del partido ante la UMA Antequera el próximo fin de semana por positivos en el equipo malagueño, el siguiente compromiso, también aplazado de la primera vuelta, será contra ElPozo Murcia el próximo miércoles, choque en el que Josan González ya piensa aun con la derrota ante Inter Movistar muy reciente. "Allí iremos mentalizados, sabiendo todo lo que tenemos que hacer en el partido para intentar ganarlo. Luego en ganar o perder influyen muchísimas cosas más. Vamos a ir confiados en que sabemos hacer las cosas y que nos van a acercar al resultado de la victoria, que es de lo que se trata", expresó el técnico califa. Los resultados y la situación apremian para el Córdoba Patrimonio.