El nuevo reto de Josan González al frente del Córdoba Patrimonio

Una temporada que se antoja más complicada de lo normal tras lo sucedido durante el mercado veraniego. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no tiene otro objetivo durante el curso que viene que no sea la salvación en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Aun así, la tendencia en pasadas campañas regulares no parecía ir en esta dirección, ya que la intención era crecer con el paso de los años, pero este verano ha sido más complicado de lo previsto para un club blanquiverde que ha sufrido un total de ocho bajas durante esta ventana de incorporaciones, por lo que el nivel del primer plantel es desconocido por todos.

Álex Viana rechaza la renovación con el Córdoba Patrimonio

Por un lado, el propio José García Román, presidente de la entidad blanquiverde, confirmó la renovación de un Josan González que se rumoreaba que su futuro podría estar lejos de territorio cordobés, pero, finalmente, su continuidad es un hecho. El técnico pontano encarará su tercera temporada consecutiva en un banquillo califal que deberá dar un paso adelante a nivel deportivo si quiere no pasar apuros en la Primera División dirigida por la Liga Nacional de Fútbol Sala, aunque el mercado veraniego no está saliendo como se esperaba inicialmente, más aún después de los últimos movimientos.

Y es que en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tan solo cuatro jugadores continuarían de la pasada campaña sin necesidad de renovación: Fabio, Pulinho, Ismael y Muhammad, mientras que Jesús Rodríguez, Cristian Ramos, Jesulito, Miguelín, Saura, Pablo del Moral y Lucas Bolo. Un total de siete bajas que se unió la de un Álex Viana que, como comentó CORDÓPOLIS hace unos días, su renovación estaba ya muy adelantada, con las condiciones firmadas, pero, finalmente, José García Román ha explicado en los micrófonos de Cadena COPE que ha decidido no ampliar su vínculo. Además, el presidente de la entidad ha adelantado que el club denunciará a un jugador, que no ha transcendido su nombre, por incumplimiento de contrato.

Aun así y volviendo al apartado deportivo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha conseguido renovar a Lucas Perin, Víctor y Zequi, a la par que ha incorporado a Damián Mareco y a Guilherme, por lo que once de las catorce fichas que, inicialmente, se esperan, están llenas gracias a las promociones de Joaquín y Rafalillo procedentes de un filial que ha recibido este premio gracias a su excelente temporada en Segunda División B. Por tanto, Josan González tendrá sus herramientas para conseguir el objetivo en Primera División, aunque, por el momento, el rendimiento es una incertidumbre.