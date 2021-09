Yanira Valencia, juventud para el Deportivo Córdoba

El Cajasur Deportivo Córdoba ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Yanira Valencia, jugadora malagueña procedente del Valdetires Ferrol, que esta misma semana se ha unido al grupo para preparar la temporada 2021-22. A sus 18 años, asegura que no fue difícil convencerla para regresar al sur peninsular, ya que "tanto mi representante como el Deportivo llegaron a un acuerdo para recalar en Córdoba, y aquí estamos, para afrontar una nueva temporada y confío cumplir las metas marcadas por el club".

La joven jugadora, natural de Estepona, se define como "una ala o cierre, aunque me siento más cómoda de cierre, y más segura a la hora de defender, podría decir que más defensiva que ofensiva. Aun así, a la hora de atacar también reparto muchas asistencias, como se ha demostrado en años anteriores, y también aporto goles incorporándome en jugadas al segundo palo".

Para Yanira su vínculo con el Deportivo Córdoba viene de lejos, como ella recuerda "cuando jugaba en mi pueblo en categoría benjamín y vino la selección de Andalucía sub 23, en la que pude conocer a Inma Sojo así como a Noe Reyes. En el caso de Noe, mantengo una buena relación con ella y la considero mi ídolo, y recuerdo que al terminar aquel campeonato, a la siguiente jornada de liga yo viajé hasta Córdoba a verla a un partido a Vista Alegre, y me hice una foto con el equipo al completo donde estaban jugadoras como Noe, Ame Romero, Dany Domingos o Inma Sojo, con la que también trato desde que era pequeña".

A pesar de su juventud, Yanira cuenta con un amplio currículum deportivo desde muy pequeña, tal y como ella misma relata, y es que "cuando tenía seis años hicieron en mi pueblo un equipo de fútbol sala mixto benjamín, y en ese primer año nos proclamamos campeones de Málaga y fuimos al campeonato de Andalucía, aunque lo perdimos, y ahí continué en Estepona hasta los doce años, pasando a un equipo femenino y luego ya al Atlético Torcal, donde milité dos años de cadete y uno de juvenil, siendo tres veces campeona de Málaga, de Andalucía, e incluso dos veces subcampeona de España, quedando además máxima goleadora en algunas categorías. Debuté con quince años en Segunda División, y en 2019 me fichó el Salesianos Puertollano, y allí también me convocaron por la selección de Castilla-La Mancha. Y al siguiente año firmé por el Valdetires Ferrol, donde ganamos la Liga y jugamos el play off de ascenso la pasada temporada".

A escasos días de que alce el telón del curso 2021-22 con la disputa de la Copa de Andalucía, Yanira se muestra ambiciosa, asegurando que espera "dar todo lo mejor de mí y llevar al equipo donde se merece, ya que la pasada temporada se quedaron un poco a las puertas; pero yo pienso que éste será un gran año, que lo vamos a trabajar y vamos a dar todo lo que tenemos para poder llevar a Córdoba de nuevo a Primera División".