Miguelín: "Vengo a aportar mi experiencia, ilusión y ganas como uno más"

Uno de los signos de crecimiento del Córdoba Patrimonio de la Humanidad fue, sin duda, el fichaje de Miguelín durante el mercado estival. Un golpe de efecto con el que el club cordobés presentó su candidatura, una vez más, para ser uno de los principales agitadores de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Tras superar una pequeña lesión que no le permitió participar en varios encuentros de pretemporada, el internacional español ya ha sido presentado ante los medios, con la compañía de José García Román, presidente del club, y de Jesús Rodríguez, capitán de la entidad blanquiverde y empleado de Supermercados Deza, lugar donde se ha realizado esta presentación.

El primero en comparecer en las instalaciones del Centro Comercial El Zoco ha sido el propio García Román, agradeciendo a los presentes y recordando que, pese a que todos los refuerzos son importantes, "es complicado que un club como el Córdoba Patrimonio de la Humanidad pueda tener a un jugador con el palmarés de Miguelín”. Con respecto al fichaje, ha reconocido que es “un salto” para el equipo, y que hay que agradecerle que apueste por el plantel califa. El presidente también se ha querido referir a la campaña de abonos, confiando en que “se revitalice” conforme se vaya acercando el inicio de la temporada, aunque desde el club se muestran “tranquilos y confiados”. Por último, también habló sobre las restricciones de aforo, sobre las que espera que “se alcance el 60% para el inicio de la liga”, aunque “es un poco tontería” porque “al final estarán unos al lado de otros” pese a la normativa.

En segundo lugar, también ha hablado el capitán de la plantilla, Jesús Rodríguez, que ha agradecido a Supermercados Deza el poder “seguir cumpliendo su sueño por tercer año” y por “dar facilidades para que el deporte crezca en Córdoba”. También ha hablado, como es lógico, de Miguelín, agradeciendo al club “el esfuerzo que han hecho para traerlo y para consolidar la categoría”.

Tras Jesús Rodríguez, el protagonista Miguelín tomó el turno de palabra, y ha afirmado encontrarse “ilusionado y con muchas ganas de poder demostrar” lo que no ha podido en las últimas temporadas. “Espero que disfrutemos y que consigamos el objetivo, que es la permanencia, y ojalá que, con toda nuestra afición, con nuestra gente, y con lo que significa jugar en Vista Alegre, podamos vivir un año inolvidable”, añadió. Tal y como ha reconocido el ala, el míster, Josan González, jugó un papel fundamental en su fichaje. Al respecto, ha reconocido que, con la buena relación que les une, “empezó un poco de broma la situación y acabó siendo seria”. “Me llamo mucho la atención la amabilidad y cómo me trataron. Me fueron francos. Desde el primer momento que hablamos fuimos en la línea correcta, por lo que fue muy fácil”, ha añadido un profesional que se ha mostrado “muy ilusionado por jugar en Vista Alegre. Llego a un club que considero humilde, pero con un gran vestuario y buenos profesionales”.

El reto, sin duda, será mayúsculo. Consolidar al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en Primera División es el objetivo. En cuanto a mirar a cotas más altas, Miguelín se ha mostrado reservado. “Soy de los que piensan que tenemos que tener los pies en el suelo. Tenemos los conceptos, las ideas muy claras y una buena plantilla, pero lo primordial para todos es la permanencia y no sufrir tanto como el año pasado. A partir de ahí, queremos que esto empiece ya y trabajar diariamente para conseguir los máximos puntos posibles”. Sin duda, uno de los puntales para la consecución de los objetivos será el propio Miguelín. El jugador es consciente de esa presión, pero ha reconocido que es algo que le “gusta” y le “ilusiona”. Tras superar una lesión que “ya es cosa del pasado”, el jugador ha afirmado estar bien y deseando que le “respeten las lesiones”. “Tenemos buena base, un grupo muy bonito y yo vengo a aportar mi experiencia, ilusión y ganas como uno más. Que ellos vean que me dejo la vida en cada entrenamiento y en cada partido. Mi única mete es volver a disfrutar y volver a sentirme bien, sentir que ayudo al club y ayudo a conseguir las metas” apuntó.

Por último, Miguelín ha tratado de esquivar las preguntas sobre una posible vuelta a la Selección Española, ya que lo primero para el jugador es volverse “a sentir jugador”, además de que ahora se quiere centrar “en el club, en los aficionados y en los compañeros”. En una valoración rápida sobre la competición, el excharcutero ha reconocido que “en los últimos años todos los rivales se refuerzan bien”, pero considera que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene “muy buena plantilla” y que le gusta “todo lo que rodea al club”. “Es primordial estar centrados, metidos y confiar en la línea de trabajo. Espero todo lo mejor, pero todo lo mejor para nosotros”, concluyó Miguelín en su acto de presentación como nuevo jugador del conjunto cordobés.