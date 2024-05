Mari Sierra Hinojosa fija la ambición del Deportivo Córdoba: “el año que viene se puede conseguir el ascenso”

Finalizó la temporada 2023-24 para el Deportivo Córdoba FS, y lo hizo con un subcampeonato de liga en el grupo andaluz de la División de Honor, que supone un regusto amargo para el club cajista, que tendrá que continuar un curso más en el tercer escalafón del fútbol sala femenino, ya que en esta categoría solo el primer clasificado -Playas de Málaga- obtenía plaza de ascenso a Segunda División.

La entrenadora Mari Sierra Hinojosa hace balance y califica el curso “como positivo”, sobre todo “por los resultados obtenidos en la recta final, ya que en los primeros partidos se notó que el trabajo comenzó tarde, las jugadoras no se conocían entre ellas y perdimos puntos que pudieron ser decisivos para ganar la liga, pero es verdad que nos recompusimos y por eso creo que el análisis acaba siendo positivo, a lo que hay que sumar el buen grupo que se ha formado en el vestuario y la piña que se ha hecho”. Por tanto, se muestra “convencida de que si hubiéramos seguido compitiendo algunas jornadas más, viendo el nivel mostrado en los encuentros decisivos ante rivales difíciles como Playas de Málaga o Granada, que están planificados para ascender a Segunda, podríamos haber conseguido el objetivo”.

A nivel individual, la preparadora egabrense también valora positivamente ésta, su primera temporada al frente del primer equipo deportivista, asegurando que todo fue “bastante bien, gracias también a que las jugadoras me lo han puesto muy fácil, que han formado un grupo muy bueno, y todas las que hemos estado en ese vestuario estuvimos muy implicadas en cada entrenamiento, ellas daban siempre el 100%, y al final se nota cuando las jugadoras van remando todas a una, y los resultados vinieron precisamente por ese trabajo”.

Pensando en el futuro, Hinojosa es optimista, pues confía en que “el club quizá hasta pueda conseguir plaza directamente a Segunda División este verano, y si no, estoy convencida de que si continúa en División de Honor el año que viene conseguirá ese ascenso. En cuanto a mí, tengo pensado tomarme ahora un año de relax porque quiero centrarme en jugar y no me queda mucho tiempo por el trabajo, y ya en el futuro si se da el caso y los caminos se vuelven a cruzar, valoraremos si podemos volver, pero ahora mismo toca descansar”.

En estas semanas, se están llevando a cabo varios actos para conmemorar el 40º aniversario de la fundación del Deportivo Córdoba, como el concierto de la Orquesta Joven de Córdoba ofrecido el pasado abril, o la exposición de cuarenta fotografías repasando la historia de la entidad. Mari Sierra Hinojosa, que también formó parte del club como jugadora, valora “bien todas estas iniciativas porque, tras 40 años compitiendo, y en los últimos años a nivel femenino, que lo han convertido en uno de los referentes de Andalucía, y estando en categoría nacional fue uno de los grandes de España, cuando se proclamó campeón de liga, de la Copa Ibérica, Supercopa... Esa exposición de fotografías debería verla la gente, ya que merece la pena repasar todo el proceso que ha vivido el Deportivo Córdoba durante estos años, y también se incentiva a que las jugadoras jóvenes se inscriban en las categorías base y siga potenciándose la cantera de cara al futuro”.