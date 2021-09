Josan González: "Estamos teniendo muchos detallitos que nos están mermando"

Otra semana comienza para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Intensa, como no podía ser de otro modo, pero también con la mirada puesta en la enfermería, dada la cantidad de ausencias con las que cuenta el plantel blanquiverde. De hecho, esa circunstancias provocó que tuviera que suspenderse el último compromiso amistoso del club, previsto para disputarse el pasado sábado en Dona Mencía ante el Manzanares. Sin embargo, finalmente no fue así, dado que la entidad informó que apenas contaba con cinco integrantes del primer equipo, dos de ellos porteros. “Estamos teniendo muchos pequeños detallitos que nos están mermando”, ha subrayado Josan González, recalcando que “no hay nada de gravedad pero si seguimos acumulando partidos con molestias, no vamos a llegar al inicio de liga en el mejor estado”.

Por tanto, el preparador pontano ha reconocido que viendo la situación médica prefirieron “parar ese partido y no meter dos partidos en cuatro días con todas las incidencias que tenemos, y a partir de ahí la gente va a ir mejorando y va a llegar al 100% al 9 de octubre que es lo que queremos”. En efecto, poco a poco se van sumando efectivos a los entrenamientos, pues desde este mismo lunes, González cuenta ya con el brasileño Lucas Perin, que llegó a Córdoba el pasado fin de semana. Una ayuda indispensable de cara a unos días de gran carga física, puesto que el plantel tiene dos encuentros amistosos enmarcados en su calendario.

Así es, este martes viajará a Martos para enfrentarse al Jaén Paraíso Interior (21:00), mientras que el sábado recibirá en Vista Alegre al Real Betis (20:00). Dos enfrentamientos para seguir “buscando esa identidad, esa sinergia entre los jugadores, buscando crear ese equipo en mayúsculas que es tan importante para nosotros”, ha resaltado el preparador blanquiverde, cuya idea es continuar “en busca de la confianza en lo que hacemos, intentar hacer un buen partido y mejorar en todos los aspectos que para eso está la pretemporada”.