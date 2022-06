Josan González: “Estoy muy orgulloso de mis jugadores”

Final de temporada con un sabor amargo. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se quedó sin opciones matemáticas de alcanzar el play off por el título de Primera División a lo largo de las últimas jornadas, pero los objetivos estaban más que cumplidos. La entidad blanquiverde llegaba a esta cita liguera con el trabajo de la permanencia hecho y con la posibilidad únicamente de escalar puestos en la tabla clasificatoria, aunque finalmente no ha sido así. Los chicos dirigidos por Josan González no han aprovechado una ventaja de hasta tres goles para cerrar la contienda y acabaron cayendo en el Pabellón Virgen de la Cabeza. Al término del encuentro, el técnico pontano compareció ante los medios de comunicación y alabó el trabajo que su vestuario había realizado durante un choque más.

Primeramente, el entrenador cordobés realizó un análisis exhaustivo de la derrota sufrida ante el Valdepeñas. “Creo que es un calco de nuestra temporada. Hemos demostrado que tenemos capacidad para competir contra cualquiera. Creo que generamos situaciones de gol y hoy con ese 0-3 hemos tenido como cuatro ocasiones donde hemos podido marcar algún gol. Nos ha faltado esa determinación”, añade un Josan González que recalca que este tipo de partidos tiene que servir como “aprendizaje” de cara a la próxima campaña. “Tenemos la capacidad para generar y para acertar, ahora tenemos que creérnoslo de cara al futuro. Da igual en el campo que estemos o la gente que esté, nosotros somos capaces de jugar bien contra cualquiera. Una vez que marcan ellos el gol y el pabellón se viene arriba pues sabíamos que era difícil. Después también un poco de infortunio porque hemos tenido la oportunidad para empatar y después un balón rechazado se mete”.

Por otro lado, el técnico pontano ha alabado el trabajo que sus jugadores han realizado sobre el parqué del Pabellón Virgen de la Cabeza. “Veníamos sin jugarnos nada tal y como decía la clasificación, pero creo que es fundamental, que lo hemos hablado antes de empezar, que hay que respetar muchísimo la competición y hay que ver siempre las cosas como son y este era un partido de Primera División. Somos unos afortunados de poder vivir algo así y creo que lo hemos demostrado”, apunta un Josan que también recalca la labor de la cantera. “Hoy también es un gran día por el debut de Nano y el partido completo de Víctor en portería. Hay mucha gente trabajando en el Córdoba y en un periodo de tiempo no muy largo hará que muchos cordobeses estén en la primera plantilla. Todo lleva su tiempo, pero estamos en el camino. Vamos a seguir trabajando para seguir creciendo en este aspecto también”, culmina.