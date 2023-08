Josan González: “De nuevo nos ha salido esa raza que nos caracteriza”

Otra vez satisfecho con el trabajo de su equipo. Y no es para menos, ya que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha logrado sumar otra victoria de pretemporada y ante un adversario directo de Primera como es el Real Betis, en un duelo de tú a tú en el que se impuso la ambición final de los blanquiverdes. Con todo, para Josan González lo primero ha sido destacar el “placer” de “poder colaborar en una causa tan bonita como ésta”, pues el duelo estaba dedicado a Ainhoa Azurmendi, enferma por el síndrome Wolf-Parkinson-White, por lo que el técnico ha destacado que es especial “para mí, que soy muy amigo de su padre, de la familia y desde el momento que me lo dijo, tanto el equipo como el club se volcaron con la iniciativa”.

El Córdoba Patrimonio mantiene intacta su solidez

Por tanto, es “un placer estar aquí” y “estamos a disposición de Ainhoa para todo lo que haga falta”, al tiempo que ha agradecido la presencia de la peña Los Lokos, ya que “estamos a tres de horas de Córdoba y aquí estaban en la grada apoyándonos. El año pasado, de los pocos puntos que sacamos en casa, Los Lokos estaban en la grada y eso es fundamental para nosotros. Con nuestra gente en la grada nos crecemos y somos más fuertes”.

Respecto al partido en sí, el preparador pontano ha resaltado que los suyos no entraron bien, pues “las primeras rotaciones hemos sufrido”, aunque “a partir de ahí nos hemos hecho con el partido y hemos vuelto a sacar esa raza que nos caracteriza”, mientras que “en el segundo tiempo entramos muy bien, nos ponemos por delante, nos empatan, pero otra vez sale esa ambición de ir a por el partido, sea cual sea el rival”. No obstante, hay que “recordar que esto no vale para nada, ahora toca descansar y preparar esa Copa de Andalucía en la que tenemos mucha ilusión”, apostilla Josan.