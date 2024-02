Josan González: “Hemos perdido con honor”

Una derrota sin paliativos, abultada y que supone el tercer tropiezo consecutivo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Tras las derrotas ante Manzanares FS en Copa del Rey, y Alzira FS en liga regular, el conjunto blanquiverde se veía obligado a sumar una victoria en su vuelta al Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre. En frente estaría un ElPozo Murcia, que llegaba a terreno cordobés tras destituir a su entrenador por una doble derrota ante Jimbee Cartagena que los eliminaba también del 'torneo del KO', además de alejarles de la lucha por el liderato, por lo que los califas se proponían hacer leña del arbol charcutero caído.

Pero no fue así. 1-6. Ese ha sido el resultado que los blanquiverdes han encajado ante los murcianos. Pese a ello, Josan González, en las declaraciones posteriores al duelo, ha reconocido que a los jugadores no les puede “reprochar absolutamente nada”, ya que “han competido, han luchado, los 40 minutos, independientemente del resultado”. Además, ha subrayado que hay “muchas maneras de perder”, y que “obviamente, el resultado es muy feo, no nos gusta a nadie”, pero que, aún así, han “perdido con honor”, y ha explicado esto argumentando que “la gran diferencia ha estado en el área, en el acierto de uno u otro equipo de cara a portería, y en los momentos de partido”.

Siguiendo con su explicación, el pontano ha tildado de “polémico” el segundo gol de ElPozo Murcia, al estimar que había previamente, desde su perspectiva, una “falta clarísima a Muhammad”. Tras ello, nada más dar comienzo el segundo tiempo, el conjunto charcutero anotó el 3-0, siendo “demasiada losa para lo que se ha había visto en el partido”. Y es que Josan González está “convencido” de que han hecho “una primera parte espectacular a nivel de juego, de tener la pista volcada hacia su campo donde ellos estaban metidos atrás, esperando a salir a la contra”, aunque también ha recordado que “de hecho, nos han metido dos goles en transición”.

“El equipo grande atrás, ha sido una realidad”, ha proseguido el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Pese a todo ello, el resultado final ha sido de 1-6. “Esto es la élite, y no hay más”, ha justificado González, recordando que “hay que seguir”, y que “hay que mejorar en el aspecto de la finalización, en la contundencia en el área”. Aún así, ha querido transmitir “mucha tranquilidad”, ya que sabe que “el equipo lucha, compite, cree en lo que hace”, y aunque saben que “toca un tramo de calendario duro y complicado”, Josan González y su equipo están “convencidos de que, donde menos se lo espere nadie, vamos a sacar los puntos” para seguir luchando por los objetivos.