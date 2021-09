Josan González: "Queremos seguir creciendo"

Una pretemporada sirve para ir cogiendo las condiciones óptimas de cara al próximo inicio liguero. Por ello, los entrenadores advierten por activa y por pasiva que los resultados no son lo esencial en este tramo de preparación sino que es imprescindible cosechar ritmo competitivo con el fin de llegar a la competición regular y competir desde el minuto uno. Gracias a esto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad confeccionó una larga pretemporada para así coger los minutos necesarios y que sus jugadores estén en plenas facultades para afrontar una nueva campaña en la máxima división del fútbol sala a nivel nacional. Por ello, la entidad blanquiverde se vestía nuevamente de corto para disputar un nuevo amistoso ante una selección de Vietnam que puso en serios apuros a los de Josan González. De hecho, el técnico pontano alabó la reacción y el buen juego que mostraron sus chicos, recalcando el gran trabajo realizado por los jóvenes canteranos. "Hay que felicitar a toda la gente que participa en las categorías inferiores porque hoy hemos tenido a seis jugadores del filial, participando como uno más", explica el entrenador en su paso por sala de prensa.

A pesar del buen inicio de la selección vietnamita, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad supo contestar a la presión visitante, consolidándose en la pista y mereciendo más en el marcador. Por ello, su técnico, Josan González, ha querido valorar un trabajo que ya ve sus frutos con apenas semanas de preparación. "Creo que hemos estado muy bien para estar en el momento de la pretemporada que estamos. Ya he dicho por activa y por pasiva que lo importante no es el resultado. Hoy estábamos mermados por jugadores que no han podido estar hoy y hay varias lecturas positivas. Lo primero es que hemos vuelto a jugar en casa y recibir el cariño de nuestra afición que es fundamental para conseguir nuestro primer objetivo".

Por otro lado, el entrenador cordobés también ha recalcado la labor que han cosechado los más jóvenes de la plantilla, demostrando que quieren un sitio en el primer equipo a lo largo de una nueva temporada en Primera División. "Creo que Córdoba respira cantera. Hay que felicitar a toda la gente que participa en las categorías inferiores porque hoy hemos tenido a seis jugadores del filial, participando como uno más, plantando cara a la selección de Vietnam. Si no supiera el nombre, no sabía quién era del primer equipo y quién del filial", añade un Josan González que tiene una meta clara a corto plazo. "Ha sido un partido en el que hemos hecho los cambios muy rápidos para llegar bien al partido de mañana. Queremos seguir creciendo y seguir demostrando esa identidad de grupo, de familia, de equipo y a partir de ahí sentar los mimbres para intentar conseguir victorias a partir del mes de octubre"