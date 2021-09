Al tajo con una vía que reparar

De los sinsabores también debe levantarse uno. La pretemporada es tiempo de ensayo y error, de reencontrarse. De hacerse a uno mismo. De construirse. Es tiempo de probar y caer, para luego levantarse con más fuerza. Tiempo que calibrar las fuerzas, de comprobar capacidades y de cuantificar los fallos para que no se produzcan en el momento clave, es decir, en la temporada oficial. Así anda trabajando el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que este martes inicia una nueva semana de entrenamientos tras dejar atrás un fin de semana con sabor agridulce. El lado más positivo se produjo el viernes, con una calurosa vuelta a Vista Alegre y en la que el plantel disputó su primer encuentro de sello internacional ante la selección de Vietnam. Bien es cierto que el equipo no pudo pasar del empate (2-2), resultado que habría que valorar realmente al recordar que el combinado asiático se encontraba en plena puesta a punto para el Mundial de Lituania. Ahí es nada.

Pero de ese claro se pasó a un oscuro en forma de primera derrota. La primera caída de la preparación se produjo, para más dolor, en el primer encuentro en el que había realmente algo material en juego. En efecto, el sábado los blanquiverdes se midieron ante el Jaén Paraíso Interior en el choque de semifinales de la Copa de Andalucía, a la que el Córdoba Patrimonio llegaba como vigente vencedor, duelo que se resolvió claramente a favor para los del Santo Reino (1-5), a la postre triunfadores del torneo. Por tanto, un desenlace de semana que deja a las claras que aún hay mucho trabajo por delante para los califas. Y en el sentido meramente numérico, el dato más llamativo es, de largo, el de los goles en contra.

La tendencia sigue reflejado una enorme debilidad de los pupilos de Josan González, sin bien hay que recordar que un jugador como Caio se ha incorporado recientemente al plantel, mientras que Pablo del Moral, otra pieza imprescindible en los esquemas cordobeses, no pudo actuar ni ante vietnamitas ni jienenses. No obstante, los cuatros partidos disputados por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad hasta la fecha arrojan un dato claro, y es que el equipo no ha podido dejar la puerta a cero en ninguno de dichos compromisos. Y no solo eso, sino que la cifra es realmente abultada, teniendo en cuenta además que dos de los rivales eran de inferior categoría.

En total, el club ha encajado 13 goles en cuatro partidos, lo que otorga una media de algo más de tres dianas por cita. En el lado contrario, son 12 los tantos a favor, y aquí habría que recordar que Josan no ha podido contar aún con los servicios de Shimizu (se encuentra preparando el Mundial con su selección), al tiempo que Saura se ha mantenido ausente también en los últimos partidos por diversas molestias. Sea como sea, el balance atrás obliga al equipo a dar un paso más en su confianza en el trabajo, con el fin de fortalecer dicha demarcación de cara al inicio del curso oficial. Cristian y Prieto, además del canterano Víctor, quien también ha intervenido en algún partido, deben coger confianza y comenzar a mostrar mayor seguridad bajo palos. Como se ha dicho, el momento actual solo sirve para hacer formulaciones, ya que el nivel real se comprobará a partir del fin de semana del 8 y 9 de septiembre.

Para ello quedan numerosas semanas de trabajo, así como cinco partidos más de preparación. El más inmediato será ante otro rival de mucho caché como ElPozo Murcia, que recibirá en su cancha a los cordobeses el próximo 10 de septiembre. Así, el club vuelve este martes a ponerse el mono de trabajo para continuar con la pretemporada. En esta ocasión lo hará con sesiones matutinas diarias en Vista Alegre entre el martes y el viernes. Tras la última se pondrá rumbo a tierras levantinas.