Derbi cargado de ambición

Emoción con tintes de reivindicación. La ilusión se mide ante la obligación. Duelo de altísimo nivel en la cumbre del fútbol sala andaluz. Dos clubes que se conocen a la perfección y que guardan entre sí multitud de historias pasadas. Entidades de éxitos recientes, con caminos similares y ambiciones contrapuestas. Unos por querer y otros por poder. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sumará este domingo una batalla más a su historial ante el Real Betis Futsal, en un choque que ya se ha convertido en todo un clásico en la región. Amistad y rivalidad en una contienda que nunca defrauda. De la histórica clasificación para la final del play off de ascenso a un triunfo sobre la bocina. Del potencial verdiblanco a la motivación blanquiverde. Un choque de iguales, por mucho que los factores externos digan lo contrario.

Sin duda, Interesante derbi autonómico a la vista. El conjunto califal, en lo que será su primer duelo de rivalidad regional de la temporada, se desplazará en la matinal del domingo hasta tierras sevillanas para medirse en el Centro de Deportes Amate (13:00) ante el cuadro hispalense, viejo conocido al que ya se enfrentó en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre en pretemporada (6-6). Equipo rocoso que ya ha dado pruebas de su valía arañando, por ejemplo, un valioso empate como local a ElPozo Murcia Costa Cálida o remontando, igualmente en su feudo, en un trepidante duelo al Futbol Emotion Zaragoza. Todo para sumar cuatro puntos, todos bajo el amparo de su parroquia.

Y es que es ahí donde el Betis ha logrado sacar todo su botín hasta la fecha. Eso sí, igualmente insuficiente dados sus objetivos. Apenas un triunfo en cuatro encuentros que dejan al equipo en la undécima plaza. Sea como sea, es innegable el valor de su arsenal. Un plantel cargado de talento internacional y en el que destacan nombres como Sarmiento, Eric, Joselito o Lin, además de otros ya conocidos por los blanquiverdes como Ivi, Emilio Buendía o Rubén Cornejo. Por plantilla y presupuesto, para estar entre los ocho mejores. Es por ello que el cuadro de Juanito tratará de reconducir su situación lo antes posible. Y la siguiente víctima querrán que sea el Córdoba Patrimonio.

Los de Josan González, por su parte, buscarán encadenar la cuarta victoria consecutiva, hecho que les permitiría continuar comandando la tabla en la máxima categoría. Éxito mayúsculo para la entidad. La expedición califal hará noche en Dos Hermanas con el objetivo de llegar lo más descansados posible a una cita para la que no hay aún convocatoria. El técnico pontanés espera poder recuperar a algunos de los efectivos que no pudieron estar presentes ante el Industrias Santa Coloma en la última jornada. Eso sí, en la tarde de este sábado sí que se ha conocido una última novedad en torno a la plantilla. Y una que no es precisamente positiva. Y es que el que será baja segura será Jesús Rodríguez, que se perderá su primer partido del curso debido a una lesión en la rodilla izquierda.

La contienda será dirigida por los colegiados murcianos Navarro Liza y Martínez Flores. Las cámaras de Gol Tv retransmitirán en directo un duelo en el que se espera la presencia de seguidores cordobesistas en la grada.