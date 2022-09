El Deportivo Córdoba, con “confianza plena” para reaccionar con más trabajo y esfuerzo

El Deportivo Córdoba sufrió este pasado fin de semana su primera derrota de la liga 2022-23 tras caer en Vista Alegre por 1-3 frente al Xaloc Alacant en un encuentro muy disputado y en el que pequeños detalles en la segunda mitad decantaron el choque en favor del equipo alicantino, que logra así su primer triunfo frente a las cordobesas después de los dos partidos perdidos en el pasado curso. Marixu Romero, autora del gol deportivista, se muestra autocrítica tras el encuentro ante el Xaloc, pues “de los últimos años” cree que ha sido el “peor partido” que han hecho, por lo que deben “ser sinceras y hacer autocrítica desde el primero al último” y ser conscientes de que no pueden “dar esa imagen” a la afición. Entre los motivos puede que “físicamente no estemos a tope ni mucho menos, por lo que tenemos que mejorar mucho en esa faceta, y al no estar bien en ese aspecto, te lleva a una mala toma de decisiones, errar en momentos que no tienes que hacerlo, falta de movilidad, también estamos muy estáticas durante el partido”, añade, reconociendo, no obstante, que “el resultado frente al Xaloc no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar el futuro y los partidos que vienen y desde este lunes ya estamos entrenando fuerte, analizando a los rivales, ya que al final sólo queda eso: trabajo, esfuerzo e intentar ir a por los tres puntos en el próximo encuentro”.

A nivel individual, para la '9' cajista queda al menos la satisfacción personal de haber anotado su primer gol en el campeonato liguero tras “un buen pase de Pegue” que la supo encontrar en el segundo palo“. Su tanto significaba el 1-2, aunque ”un minuto después nos hacen el 1-3, que ya nos termina de matar, lo que supuso un jarro de agua fría“, ya que ”el gol es anecdótico porque, cuando no sirve para el equipo, a mí obviamente tampoco me sirve. Me valdría si hubiese servido para sumar tres puntos. Estoy contenta por el gol, porque he visto puerta, pero la verdad es que no me sirve de nada cuando no nos ayuda a conseguir la victoria“.

El del sábado fue el tercer encuentro oficial consecutivo sin conseguir el triunfo para el Deportivo Córdoba, una situación sobre la que Marixu asegura que ve al equipo “jodido” en el sentido de que querían “ganar y sumar de tres en este primer partido”, pero tiene “confianza plena en este vestuario y en este grupo humano”. “Sé que vamos a sacar esto adelante al cien por cien; al final es cuestión de tiempo, trabajo y esfuerzo, y desde el primer entrenamiento tenemos que trabajar a tope para llegar en las mejores condiciones posibles al siguiente partido, recuperar efectivos, que hemos tenido a jugadoras con molestias tras el anterior encuentro, arrastrándolas quizá desde la Copa. Pero, como digo, al final esto se resume en trabajo, recuperar jugadoras, trabajar fuerte e ir con la mentalidad de conseguir la victoria en la pista de La Algaida, que sabemos que será una pista muy complicada, pero no hay nada imposible y trataremos de ir a por el partido desde el primer minuto”, expone.

En cuanto a la siguiente cita de las califales, que tendrá lugar el sábado a partir de las 17:00 en Archena ante La Algaida, Marixu espera “un partido muy rocoso”, pues ellas “tienen jugadoras fuertes, muy buenas, que se conocen de todo el tiempo que llevan jugando juntas”. Admite que desconoce “si han hecho muchos refuerzos, aunque sé que el entrenador Juanito Alcaraz es muy bueno. Al final, nuestro deber es prepararnos tanto tácticamente como mentalmente, reponernos de este último tropiezo, e intentar ir a por los tres puntos; sabemos que es una pista complicada y cada jugadora tendrá que dar lo mejor de sí misma para ayudar al equipo y sumar los tres primeros puntos”.