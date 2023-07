El Córdoba Patrimonio y una recta final crucial

Todas las semanas son clave en la entidad blanquiverde, más aún estando en la élite de su deporte a nivel nacional, pero esta lo es más y después de una mala noticia en forma de abonados. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad quiere dejar planificada su plantilla una semana antes de que arranquen los reconocimientos médicos y, para ello, debe realizar al menos dos movimientos en forma de entrada y salida. Aun así, los esfuerzos no están centrados únicamente a lo que pase en el terreno de juego, sino que la institución cordobesa no ha conseguido enganchar a sus abonados de la pasada temporada.

El Córdoba Patrimonio finaliza la primera fase de la campaña con 479 abonados

Más

En primer lugar, la dirección deportiva del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha estado trabajando en un mercado más secundario y ha incorporado a jugadores que se han ganado la oportunidad de jugar en el fútbol sala europeo. Por un lado, Damián Mareco, Kenji, Guilherme, Arnaldo Báez y Antoniazzi llegan a la entidad blanquiverde donde tan solo el último tiene experiencia en la máxima categoría del fútbol sala español. Aun así, son futbolistas que tienen más que potencial para hacerse un hueco en la Primera División y aportarán un dinamismo no antes visto para la escuadra dirigida por Josan González.

Sin embargo, estos no son los únicos movimientos que se van a producir en la entidad blanquiverde. Todo apunta a que, a pesar de tener las catorce fichas ocupadas actualmente, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no ha cerrado el apartado de bajas y todo apunta a que Ismael saldrá de la disciplina blanquiverde, dejando únicamente a Víctor, Rafalillo y Joaquín como únicos cordobeses en la plantilla. Su destino podría ser el Burela FS, aunque aún no hay nada concretado. Al igual que Mykola Mykytiuk, internacional ucraniano, sería el futbolista que cerrase la escuadra califa.

Por otro lado, la campaña de abonados para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no está saliendo como se esperaba en un primer momento. La entidad blanquiverde arranca la segunda fase donde todos los interesados pueden darse de alta o ampliar su vínculo con la institución, pero, por el momento, menos del 50% han renovado de cara a la próxima temporada, ascendiendo el número de socios a 479. Aun así, esta cifra puede aumentar de aquí a que la campaña regular comience durante el mes de septiembre.