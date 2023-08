El Córdoba Patrimonio prepara su primera gran batalla

La primera gran contienda de la pretemporada para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El duelo presentación del cuadro blanquiverde estará cargado de alicientes: por el rival, por el contexto del partido, por el propio plantel de Josan González y por diversas circunstancias de que rodean al mismo. Todo ello comprendido en el 40x20. Un choque que la entidad califa espera celebrar como una auténtica fiesta de bienvenida a su quinta temporada en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Es más, se puede decir que el club quiere regalar fútbol sala de primer nivel a sus aficionados, ya que el mismo, que, como se ha dicho, se disputará en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre a partir de las 20:30, será gratuito para todos aquellos que desean asistir, en reconocimiento a la ciudad de Córdoba por estos 10 años de historia del club.

Vista Alegre rendirá un emotivo homenaje al cabo cordobés Pedro Serrano

Igualmente, será un momento significativo para comprobar el estado de forma del plantel cordobesista ante un grandísimo rival como es el conjunto interista, que en los últimos años ha sufrido un bajón en su rendimiento, aunque siempre es un firme candidato a cualquier título que disputa. Por tanto, una oportunidad inigualable de ver sobre el parqué a algunos de los mejores futbolistas del mundo, y al mismo tiempo, debe servir al Córdoba Patrimonio para dejar buena cuenta de su estado de forma actual. Ya venció con claridad a la UD Grazalema en el primer test de preparación, pero ahora le llega una verdadera prueba de fuego. Y los cordobeses no quieren fallar.

El partido podrá servir, si no hay novedad que lo contradiga, para seguir viendo a los fichajes blanquiverdes. Ante la entidad gaditana ya se estrenaron Báez, Antoniazzi y Mykytiuk, todos con acierto de cara al gol, pero ahora será el momento de ver su nivel ante otro equipo de Primera. Será entonces cuando pueda evaluarse realmente si el trabajo de mercado ha sido significativo. Además, todo indica que se producirá el debut de Guilherme, Miguel Kenji y Damián Mareco, los cuales se quedaron fuera de la convocatoria por precaución, por lo que el fondo de armario de primer nivel será aún más importante para Josan, que, no obstante, no podrá contar de nuevo con Osamanmusa, aún en su país.

Finalmente, la contienda tendrá otro trasfondo importante, y en este caso más emotivo si cabe, pues durante el descanso de la misma se llevará a cabo un acto en homenaje y reconocimiento al cabo Pedro Serrano Arjona, quien falleció hace un año por causas naturales mientras practicaba deporte en la Base Miguel de Cervantes de Marjayoun, en Líbano, y el cual era un asiduo aficionado al fútbol sala.