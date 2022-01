El Córdoba Patrimonio se mueve: Pedro, cedido a Mengíbar

El inicio del mercado invernal ha deparado ya algún movimiento en clave califa. En efecto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha movido ficha, aunque ha sido en forma de salida. Así es, a través de un comunicado, el conjunto blanquiverde ha informado del acuerdo de cesión para Pedro de la Cruz, uno de los canteranos asiduos a las órdenes de Josan González, quien, por tanto, concluirá la temporada en el Software Delsol Mengíbar de Segunda División. El pívot -ya ha debutado en Primera División- proseguirá su crecimiento en el conjunto jienense, que milita en la categoría de plata del fútbol sala nacional y que cuenta en sus filas con Manu Leal, excapitán del Córdoba Futsal.

El club presidido por José García Román y Pedro han prolongado, a su vez, el contrato que les vinculaba, ampliándolo hasta la finalización de la 2024-25. Firme apuesta de la entidad ribereña por un jugador con una enorme proyección del que se espera, en un futuro no muy lejano, forme parte de la primera plantilla.

El joven pívot aseguraba en sus primeras declaraciones como jugador del Software DelSol Mengíbar tener ante sí “una gran oportunidad para seguir creciendo y poder llegar algún día a formar parte del equipo de mi tierra, donde me he criado deportivamente. En mi cabeza solo existe tal posibilidad, por lo que tan solo me queda dar lo máximo en un club que ha apostado muy fuerte por mi incorporación”.