El Córdoba Patrimonio, ante una exigente semana de amistosos

La vuelta liguera aún se vislumbra un tanto lejana, aunque toca volver a la acción competitiva. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad podrá iniciar la semana con un chip diferente, ya que, pese a que todavía no tiene en su horizonte cercano ningún compromiso oficial, sí que arrancará esa “mini pretemporada” confeccionada por la entidad debido al largo parón de la Liga Nacional de Fútbol Sala, cuyo calendario no se retomará hasta mediados de febrero. Sea como sea, no se debe perder el tono competitivo, y es por ello que el club ha programado tres citas amistosas.

La plantilla blanquiverde arranca los entrenamientos con un plan distinto al habitual, dado que tiene en su agenda dos choques en apenas siete días (tres si ampliamos el número a diez días). Y no son unos adversarios cualquiera, ya que ambos son directos en los dos objetivos de los cordobeses, siendo el primero el de la permanencia y el segundo, en caso de conquistar la salvación de manera holgada, el de soñar con disputar el play off.

Precisamente con un candidato a esto último se verán las caras los blanquiverdes este martes, con su visita al Virgen de la Cabeza para enfrentarse al Viña Albali Valdepeñas (20:30). Un enfrentamiento que ya es un clásico de la categoría y al que los de Josan llegarán con ganas de venganza, tras haber caído precisamente en ese recinto en su última salida hasta la fecha, que fue el último encuentro del 2023.

El calendario, tras otra ronda de entrenamientos, continuará el viernes 2 de febrero (20:00) en el Centro Deportivo Amate ante el Real Betis, rival que está pugnando por escapar de la parte baja. Hay que recordar que los cordobesistas ganaron allí por 4-6. Ambas citas podrán servir para ver los primeros minutos como blanquiverde de Huguinho, además de seguir adaptando a Kaué.