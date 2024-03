El Córdoba Patrimonio, ante otro duelo de seis puntos

Con 27 puntos en su haber, y ocho de margen sobre la permanencia, algunas quinielas ya desmarcan al Córdoba Patrimonio de la Humanidad de esa pelea por la salvación, que no cabe duda que es el primer y gran objetivo de la entidad. Tras la victoria en la pista de Ribera Navarra, los blanquiverdes avanzaron un puesto en la tabla, por lo que ya tienen hasta seis equipos por detrás en una clasificación que, si bien está encaminada favorablemente, no se puede descartar absolutamente nada debido a la enorme igualdad presente en la categoría, dado que quedan ocho encuentros aún por disputarse y acumular dos o tres resultados positivos o negativos pueden catapultarte a la lucha por el play off, o hundirte hacia la zona roja. Los de Josan, eso sí, están actualmente en una cómoda tierra de nadie, pero no deben despistarse en absoluto, si realmente aspiran en algún momento a pelear por esas cotas más ambiciosas.

En este sentido, la escuadra cordobesa, en lo que será el tercero de los compromisos de los últimos siete días, retorna este sábado (16:00) al Palacio Municipal de los Deportes Vista Alegre para recibir al Industrias Santa Coloma, decano de la máxima categoría que actualmente suma cuatro puntos más que los ribereños. Por tanto, un encuentro importante para el devenir de la competición, pues, al igual que el de los navarros, está fijado como uno de esos que valen seis puntos: tres que suman tú y otros tantos que le quitan a un adversario directo.

En efecto, duelo importante que servirá para, posiblemente, marcar un antes y un después en la competición regular. De ganar al rival que le antecede en la tabla clasificatoria, los blanquiverdes se habrán ganado el derecho a soñar por algo más que la permanencia; de caer derrotados, habrá que seguir mirando de reojo los puestos de descenso, que actualmente se hallan lejanos, a ocho puntos, nueve si tenemos en cuante el gol average particular con el Family Cash Alzira.

Josan González, técnico califal, no podrá contar con el concurso de los últimos inquilinos de la enfermería. Josema, Antoniazzi, Miguel Kenji y Huguinho, aunque evolucionan bien de sus respectivas dolencias físicas, no serán de la partida ante los catalanes. En esta tesitura se halla, igualmente, el canterano Rafalillo, operado de su rodilla el pasado mes de octubre. Completarán la convocatoria los jugadores del filial Chara, Hugo Expósito y Alberto.

La cita sabatina será retransmitida en directo por las cámaras de FEF TV. Impartirán justicia la pareja de colegiados castellano-manchegos compuesta por Rodrigo Miguel y Sánchez-Molina Tapiador. La directiva de la entidad cordobesista, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, permitirá el acceso gratuito al encuentro a toda fémina que acuda a Vista Alegre.