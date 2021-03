Que no existen imposibles

En apariencia es un encuentro excesivamente complicado. De esos en los que resulta, sólo a priori, imposible conseguir el triunfo. Sobre todo por la entidad del rival. Pero en deporte, y más en fútbol sala, como en la vida nada es inalcanzable. Con esta premisa afronta el Córdoba Patrimonio de la Humanidad su segundo partido en sólo tres días y el intermedio de tres en una semana. La etapa es compleja por tanta compresión de actividad competitiva y lo hace todo más difícil el rango del adversario. No en vano, el conjunto blanquiverde recibe este martes (19:30) en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre al Jimbee Cartagena. Se trata de uno de los equipos más potentes de la considerada mejor liga del mundo esta temporada, y sin embargo viene en mala hora. El choque, por cierto, va a ser retransmitido por Onda Mezquita 7 y LaLiga Sports.

A modo de contexto, el conjunto departamental llega a la Ciudad de los califas tras una goleada tan inesperada como dolorosa en la cancha del Ribera Navarra. El cuadro de Tudela, uno de los últimos clasificados, logró imponerse el pasado sábado a la plantilla dirigida por Duda por 9-4 nada más y nada menos. Un resultado que los blanquiverdes esperan sea factor determinante, por aquello del estado anímico, a su favor. Con todo, el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad recuerda la dificultad del choque. “Es otro partido muy complicado, contra uno de los mejores equipos de la categoría. No en vano, es el campeón de invierno”, señaló Josan González. Al respecto, añadió que “si hasta esta semana ha destacado por algo era por no haber perdido puntos prácticamente con los equipos de la parte media baja de la clasificación, con los que se muestra muy solvente”.

Esa solvencia de la que habló el entrenador de Puente Genil se diluyó como azucarillo en el café el pasado sábado, cuando, en efecto, el Jimbee Cartagena cedió por cinco goles de diferencia -y con nueve encajados- ante un débil, al menos a priori siempre, Ribera Navarra. “Esperamos a un rival herido después de la contundente derrota en Tudela y vamos a intentar no ser el equipo que pague los platos rotos, todo lo contrario e intentar aprovechar un poco las carencias que el Ribera pudo desnudarle para ver si por ahí también podemos hacerle daño”, indicó Josan González en este sentido. Pero lo más importante, como es habitual, es encarar la contienda lo mejor posible. Dicho de otro modo, la mayor ocupación, que no preocupación, del Córdoba Patrimonio de la Humanidad debe ser el mantenimiento de las buenas sensaciones mostradas ante el Palma Futsal y convertirlas en esta ocasión en tres puntos.

“Siendo conscientes de la dificultad del partido, también lo somos plenamente de que si estamos a nuestro nivel y conseguimos imponer nuestro juego, tenemos nuestras opciones, como tuvimos el sábado en Palma”, afirmó Josan González. El preparador de Puente Genil no olvidó, sin embargo, que la diferencia de potencial entre las dos escuadras se dejó sentir sobremanera en la primera vuelta, cuando la departamental venció por 6-0. Un duro correctivo ese que quizá pueda servir de acicate por aquello de tomarse la revancha, sobre todo cuando uno juega en casa y ante sus seguidores. “Es verdad que el partido de ida nos pasaron por encima, ya no sólo por el marcador sino porque no fuimos nosotros mismos. Ahora tenemos ganas, en nuestro campo, con nuestra afición, de dar una buena imagen y sumar los tres puntos, que claro está nos ayudarían mucho a acercarnos a nuestro objetivo”, expuso.

Por tanto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad llega al duelo con la idea esencial de que no existen imposibles. Menos todavía cuando el técnico probablemente pueda tener a toda la plantilla a su disposición -lo que obliga a hacer descartes- y contar con todo tipo de recursos. Cabe recordar en este sentido que Jesús Rodríguez no pudo ser de la partida ante el Palma Futsal debido a un virus estomacal. Por otro lado, vuelve a producirse un encuentro múltiple con futbolistas de la tierra. Sin en Baleares el cuadro califal se midió con un rival con hasta tres cordobeses, que jugaron además, como lo son Carlos Barrón, Lolo Urbano y Rafa López, este martes se repite la escena. Bueno, primero hay que ver si la tripleta de la provincia tiene el estado adecuado para actuar. Son Francisco Javier Solano, Andrés Alcántara Andresito y Rafael García Bebé, los tres internacionales además, quienes militan en el Jimbee Cartagena.