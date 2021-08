Al trabajo para el estreno en casa

Una nueva semana de entrenamiento ya está en marcha para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La temporada avanza para el equipo blanquiverde que continúa engrasando su puesta a punto para el inicio de la campaña 2021-22, para el cual aún queda un importante camino por recorrer. De hecho, la preparación, como quien dice, no ha hecho más que empezar, dado que el fútbol sala español aún tendrá más de un mes de margen para calibrar fuerzas, dado que no será hasta comienzos de octubre cuando finalice el Mundial de Lituania, donde habrá dos representantes cordobeses, y eso servirá para poder dar el pistoletazo de salida a un nuevo curso en la Primera División. Y para eso trabaja diariamente el equipo califa, que quiere aspirar a un propósito más ambicioso en el curso que se avecina, siempre y cuando se cumpla lo antes posible el objetivo principal, que no es otro que la permanencia.

El ritmo cada vez es más intenso y las prácticas físicas van dejando paso a unos entrenamientos cada vez más enfocados a la técnica y a la táctica. Es la consecuencia de haber iniciado ya los primeros enfrentamientos amistosos, en los que el balance del Córdoba Patrimonio está aún lejos del nivel que el plantel pretende alcanzar. De hecho, el equipo de Josan González firmó en primer lugar una ajustada victoria por 4-5 ante el filial del Real Betis FS y posteriormente superaría por 4-2 a la UA Ceutí. Por tanto, la mejoría es evidente, lo que muestra que el camino avanzado por los cordobeses va en progreso constante. Sin embargo, todavía queda mucho por mejorar, y tal que ha sido ha quedado reflejado en el nivel defensivo del club, que ha evidenciado una cara muy vulnerable en su zona defensiva.

Sea como sea, es innegable que se trata de una situación típica de pretemporada y que deberá ir solucionándose con el paso de las semanas. Y ésta se presenta como una clave en la idea de Josan de dar un paso importante en la preparación. De hecho, la motivación a día de hoy es máxima en el seno blanquiverde, ya que en los próximos tendrá por fin el privilegio de debutar esta pretemporada en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, dado que los dos choques mencionados anteriormente se disputaron en distintos puntos de la provincia. Por tanto, el feudo capitalino abre sus puertas por vez primera y lo hará con un encuentro muy especial, y que servirá además como reencuentro entre la afición y el equipo, en un curso que se espera también emocionante en ese sentido, con la posibilidad de que cada vez sean más los parroquianos que puedan acceder al recinto. Ahí el ritmo sigue igualmente con un crecimiento constante, pues la entidad se encamina poco a poco a ese primer gran escalón del millar de abonados. Y para más buenas noticias, el técnico pontano podrá contar ya con un nuevo integrante, pues Caio ya está al fin en Córdoba después de superar diversos problemas burocráticos y desde ya podrá ponerse a las órdenes del equipo.

¡Bienvenido, @Caiofutsal11! El brasileño se incorporará el martes al grupo en lo que será la vuelta al trabajo. Enormemente agradecidos a @Cordobesdel72 de @MezquitaViajes por su profesionalidad y ayuda en los trámites. #LNFS pic.twitter.com/272NRCzClT — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 30 de agosto de 2021

El primer gran adversario de la fase de preparación llegará este viernes a Córdoba. Y es que los de Josan González medirán fuerzas ante nada menos que la selección nacional de Vietnam, en cuyo cuerpo técnico se encuentra el cordobés y ex técnico del Córdoba Futsal, Antonio García, y que llegará tras disputar dos partidos amistosos de preparación para el mencionado torneo internacional. En el Olvido Arena, los vietnamitas cayeron de forma ajustada frente a Japón y no pudieron hacer nada la superioridad española. Eso sí, se trata de un equipo que está compitiendo entre los mejores combinados del mundo. Por tanto, un rival de mucho peso y cuyo enfrentamiento servirá de anticipo para la primera prueba oficial del año.

Así, un día después del duelo ante los asiáticos, el Córdoba Patrimonio partirá hacia El Ejido para la disputa de la Copa de Andalucía, título que tratará de revalidar. El equipo califa ya está clasificado para semifinales, donde se verá las caras con el mejor clasificado de los choques de cuartos de final, cuyos duelos serán Jaén Paraíso Interior-Software DELSOL Mengíbar y CD El Ejido-UMA Antequera. El otro semifinalista es el Real Betis.