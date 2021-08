Zequi mantiene su feliz idilio con el gol

Determinados detalles todavía no tienen valor competitivo. Por el contrario, sí lo tienen en el apartado anímico. Al fin y al cabo, es más sencillo continuar con el trabajo desde la victoria que desde la derrota. Y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad parte de ahí aun cuando sabe que cuenta con bastantes aspectos por corregir. También es normal en pretemporada, más si cabe cuando se trata del primer amistoso. El cuadro califal se estrena en este sentido con un triunfo por 5-4 en un encuentro que llegara a vencer de cuatro. La solvencia defensiva es precisamente la primera tarea del equipo dirigido por Josan González, que acumula diversos apuntes positivos. Uno de ellos es la facilidad para marcar, un plano éste en el que Zequi se erige en protagonista. No en vano, el gaditano es el autor del primer tanto blanquiverde en el período de preparación. Con este dato continúa con sus prestaciones en la anterior campaña.

El ala mantiene su feliz idilio con el gol, que fue uno de los factores claves a lo largo de la temporada 2020-21 y para la permanencia en Primera. Durante el pasado curso, el futbolista natural de Algar anotó 16 dianas para ser el segundo máximo artillero de la escuadra califal. Sólo le superó Alberto Saura, que también vio puerta ante el Betis B en la tarde noche del miércoles, aunque desde el punto de penalti. Los guarismos van a ser difíciles de repetir, pero de entrada Zequi arranca a pleno rendimiento en dicha faceta. “Por suerte, seguimos con la dinámica. He tenido la suerte de meter el primer gol de la temporada 2021-22, de la pretemporada, y espero hacer muchos más para ayudar al equipo”, expresó el jugador después del partido.

Con su tanto, el gaditano abrió un marcador que hasta ese momento permanecía en quietud. Y vino a significar, por ende, el inicio de un vendaval ofensivo por parte del conjunto blanquiverde, que alcanzó una ventaja de hasta cuatro goles. El problema es que en la segunda parte el equipo dio un paso atrás en el apartado físico y perdió un poco el orden, como señaló su técnico, Josan González. Tanto es así que el Betis B logró igualar la contienda (4-4). Pese a todo, Zequi consideró que el cuadro califal jugó a un magnífico nivel antes del descanso. “Creo que hemos hecho una primera parte bastante buena, quizá el último minuto ha sido un punto de inflexión con su gol”, dijo en relación también al 4-1 del filial verdiblanco.

“Ha sido una primera parte muy buena, de pretemporada, de dar sensaciones y meter lo que hemos trabajado”, reiteró el ala del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Aun así, el futbolista no obvió los detalles negativos que se dieron en la reanudación. “En la segunda parte se han puesto rápido con el 4-2 y el 4-3 ha sido una falta que nos han pitado y en la que los chavales no la han querido echar fuera”, expuso con autocrítica pero sin ánimo de buscar responsabilidad en compañeros. “Han achuchado y aunque sean jóvenes también aprietan”, prosiguió el ala para llegar al empate en su análisis. Lo bueno es que el conjunto blanquiverde no perdió su identidad, como resaltó Josan González tras el choque, y pudo completar la contienda con el triunfo.