El Bujalance no puede ante el Melistar y se le escapa la Copa del Rey

Luchar hasta el final. Las opciones matemáticas son claras y dejan aún alguna que otra posibilidad, aunque sea remota, para que el Bujalance pueda competir el próximo curso en la Copa del Rey. Gracias a esto, los chicos dirigidos por Fermín Hidalgo están preparados para realizar la gesta de conseguir el pase al torneo copero, aunque aún debían hacer frente a uno de los máximos aspirantes que pelearán hasta el final por ascender a Segunda División. Tras vencer por la mínima al Coineña (3-2) y empatar de manera agónica ante el Sima Granada (5-5), el cuadro bujalanceño recibía en el Pabellón Pepe Montalbán a un Melistar que estaba luchando por una de esas dos plazas que permiten luchar por ascender a la segunda categoría del fútbol sala español. De no conseguir la victoria, el Imperial sería el equipo que acompañase al Real Betis B en el play off, por lo que los pupilos de Rafita tenían que conseguir la victoria sí o sí para mantener sus aspiraciones.

Un encuentro que arrancó con el Melistar como principal protagonista. De hecho, el conjunto melillense aprovechó los segundos iniciales de la contienda para acercarse a las inmediaciones de la portería defendida por Zafra e incluso Kiko estuvo a punto de inaugurar el marcador, pero el larguero rechazó su disparo. A pesar de la intensidad que mostró el cuadro visitante, el Bujalance quería apurar sus opciones matemáticas de estar el año que viene en la Copa del Rey y Pedro Catiti marcó el primero del encuentro merced a un gran pase de Antonio Catiti. Sin embargo, los chicos dirigidos por Rafita volvieron a dominar el encuentro, llegando con mucho peligro al arco cordobés. Tanto fue así que en cuestión de minutos, Javi Sánchez y Barroso dieron la vuelta a un choque que se puso cuesta arriba para el cuadro bujalanceño. En cambio y después de una jugada sin aparente peligro, Donoso vio la segunda amarilla y otorgó una superioridad numérica a los pupilos de Fermín Hidalgo que, finalmente, fue aprovechada por Cristóbal. Cuando todo parecía que las tablas iban a ser definitivas y que los jugadores encaraban el paso por vestuarios, nuevamente Pedro Catiti, tras asistencia de Julio, volvió a desequilibrar la balanza y dejaba todo abierto para una segunda mitad apasionante.

Sin embargo, la tónica del encuentro cambió completamente con la vuelta de los futbolistas a la pista del Pabellón Pepe Montalbán. El Melistar salió de vestuarios con la intención de darle la vuelta a la contienda lo más rápido posible, dominando el encuentro e intentando hacerse con los tres puntos por la vía rápida. De hecho, Barroso y Kiko volvieron a darle la vuelta al encuentro para un conjunto melillense que quería administrar la mínima ventaja conseguida en el luminoso, aunque el Bujalance no había dicho su última palabra. Los chicos dirigidos por Fermín Hidalgo intentaron, por medio del portero jugador, instaurar el empate en tierras cordobesas, pero el juego no estaba siendo del todo fluido. Debido a esto, los pupilos de Rafita recuperaban en campo propio y rozaban la sentencia en varios disparos. Aun así y a pesar de conseguir empatar a falta de 18 segundos por medio de Medina, el conjunto bujalanceño no pudo doblegar al Melistar y se despide matemáticamente de la Copa del Rey para la próxima temporada.