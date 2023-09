Bujalance y Córdoba Patrimonio B abren el telón de Segunda B

La ilusión del comienzo de una temporada siempre es bonito, más aún cuando tus aspiraciones son luchar por todo. La categoría de bronce de esta disciplina a nivel español es la antesala de la Liga Nacional de Fútbol Sala, las dos divisiones más profesionalizadas, por lo que este es un objetivo de todos los clubes que compiten en Segunda División B, tenga la calidad que tenga su plantel. Por ello, la competitividad es muy grande y dos cordobeses tratarán de asentarse en las posiciones cabeceras del Grupo V tras una campaña pasada donde el rendimiento fue más que notable.

Por un lado, el Bujalance dejará a un lado su travesía copera después de vencer al Malacitano en la primera ronda y conocer que tendrá que visitar al Blanca FS de Tercera División el 26 o 27 de septiembre. El conjunto dirigido por Fermín Hidalgo tratará de mantener la regularidad que tanto le ha caracterizado en las últimas temporadas, logrando instaurarse en la zona noble de la clasificación y accediendo, incluso, a un play off que fue eliminado por el que, a la postre, acabó ascendiendo: Mengíbar FS. Aun así, este debut liguero no será nada fácil, ya que la escuadra bujalanceña visitaran la pista del Xerez Grow Up Capital este sábado.

Mientras tanto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad B prepara un año ilusionante después de una profunda reestructuración en el vestuario. El filial blanquiverde demostró durante el curso pasado que tenía piezas más que cualificadas para dar el salto de categoría y, de hecho, el primer equipo ha requerido la presencia de Víctor, Joaqui o Rafalillo, mientras que Álex Bernal o Iván Gemes defenderán la elástica del Real Betis Futsal en Segunda División. Sin embargo, unos se han ido y otros han llegado para igualar o incluso mejorar las prestaciones de un plantel dirigido por Lolo Vinos que abrirá el telón recibiendo al Virgili Cádiz FS el sábado en Valdeolleros.