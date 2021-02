Destino Segunda A (14): cada vez más difícil

Acostumbrado a lograr sus éxitos, los nimios y los mayúsculos, por la vía complicada, parece no estar dispuesto a cambiar el hábito. No es su deseo y sin embargo prosigue con una seña de identidad poco admirable. O como mínimo, de escaso agrado. Sea como fuere, el Córdoba opta una vez más por el camino más complejo para llegar a la meta propuesta. Tanto es así que ve reducido su margen de error casi a cero después de perder ante el Sevilla Atlético (1-0). Con este tropiezo, el cuadro califal encadena ya cuatro jornadas sin conocer la victoria. Y precisamente éste es el número de partidos que tiene por delante para tratar de reconducir la situación y obtener una plaza para la segunda fase por el play off. La tarea no le va a ser sencilla, ni mucho menos, puesto que de entrada está obligado a marcarse un pleno de puntos en el último tramo de la primera etapa del campeonato de Segunda B. Incluso de esta forma va a depender de lo que hagan hasta cuatro rivales.

Cada vez más difícil lo tiene el conjunto blanquiverde para alcanzar su primer objetivo. Éste no es otro que, como bien es sabido, acabar entre los tres primeros clasificados del Grupo IV-B para, con ello, asegurar un lugar en Primera RFEF -o Segunda B Pro, como se prefiera- y avanzar en la pugna por el ascenso. Realmente complicado está el asunto con motivo de la dinámica negativa que atraviesa el equipo de Pablo Alfaro, que no sólo está fuera de la zona de privilegio sino que cae hasta la quinta posición. La derrota ante el Sevilla Atlético supuso, por tanto, perder la oportunidad de asaltar la parte noble de la tabla del Grupo IV-B y además ceder un puesto en la misma. Porque el filial hispalense le adelantó por la derecha, como se suele decir, para ser cuarto con 22 puntos. Son dos más de los que suma el Córdoba, que también observa a dos pero con un duelo aplazado al tercero, el Betis Deportivo. Ahora sus opciones pasan, sobre todo, por acumular 12 de 12 en los cuatro choques que restan y esperar a que los dos segundos equipos, el Linares Deportivo -líder con 27- o el UCAM Murcia -segundo con 23- fallen más de la cuenta.

Cuatro aplazamientos más para la colección

La lista de suspensiones no deja de crecer. No quiere decir esto que todavía tengan que disputarse todos los encuentros que en su día no pudieron celebrarse. De ser así la primera fase de la temporada no terminaría hasta no se sabe cuándo. En cualquier caso, la colección de aplazamientos crece una semana más con otro buen número de choques. Son cuatro los que esta vez no se jugaron por la incidencia de la pandemia de Covid-19 en algunas plantillas. Dicha causa es casi la única por la que la campaña se desarrolló de manera aún más atípica a todas las anteriores. Como excepciones se contaron en una ocasión el temporal Filomena y en alguna otra el calendario de Copa del Rey. Lo cierto es que este fin de semana quedaron postergados el partido entre el Numancia y el Oviedo B, en el Grupo I-B; el que enfrentaba al Leioa y el Portugalete, en el II-A; el que afrontaban el Yeclano y el Lorca Deportiva, en el IV-B, y el previsto entre el San Sebastián de los Reyes y el Atlético Baleares, en el V-A.

El Badajoz y el Ibiza, con plazas para la fase de play off

Totalmente opuesta a la situación del Córdoba es la que viven los dos mejores clubes de la categoría de bronce en lo que va de temporada. Sus nombres son conocidos de sobra pues ésta no es la primera vez que se les menciona. El Badajoz y el Ibiza tienen aseguradas sus plazas en la segunda fase por el play off. A falta de cuatro jornadas se saben en la siguiente etapa del complejo trayecto hasta Segunda A. Incluso garantizan casi sus condiciones de campeones de subgrupos. Las cuentas son clarísimas en el caso del cuadro extremeño, que con 33 puntos de 42 posibles aventaja en 14 al cuarto clasificado del Grupo V-B, el Extremadura. Pero no sólo eso, los blanquinegros gozan de una renta de diez en relación al segundo clasificado, el Villanovense. Por su parte, el conjunto balear suma idéntica cifra de puntos, y esto es 33, y supera en 12 al cuarto del Grupo III-B, el Hércules. Es la misma diferencia que tiene respecto del tercero, el Villarreal B. Si bien su clasificación parece sólo virtual una circunstancia provoca que sea un hecho rotundo: alicantinos y castellonenses tienen que enfrentarse entre sí y, por tanto, es imposible que ambos lleguen a los 33.

Los que se encuentran en cabeza…

Más allá de la sobresaliente actuación tanto del Badajoz como del Ibiza, otros clubes tienen muy bien hechos sus deberes. Destaca en este sentido el Nàstic de Tarragona, que lidera el Grupo III-A con 28 puntos y nueve de ventaja sobre el cuarto de turno. Es decir, los catalanes están virtualmente clasificados para la siguiente fase en materia de play off. Tampoco le va mal al Athletic B, en primera posición del II-A. Aunque todavía le resta para confirmar su plaza en el segundo tramo de la lucha por el ascenso. El Burgos, en el I-B, y el San Sebastián de los Reyes, en el V-A, son los que cuentan con casilleros más abultados después. Así, los conjuntos que se encuentran en cabeza son -con puntos entre paréntesis y en los casos que así sea señal de uno o dos partidos menos-…

· I-A: Unionistas (26), Zamora (22, -1), Celta B (21, -2)

· I-B: Burgos (27), Cultural (22, -1), Valladolid Promesas (22)

· II-A: Athletic B (30), Real Unión (26), Real Sociedad B (25)

· II-B: Calahorra (26), Tudelano (24), Mutilvera (23)

· III-A: Nàstic (28), Andorra (26, -1), Badalona (20)

· III-B: Ibiza (33), Alcoyano (22), Villarreal B (21)

· IV-A: Algeciras (26, -1), Tamaraceite (24), San Fernando (23, -1)

· IV-B: Linares Deportivo (27), UCAM Murcia (23), Betis Deportivo (22, -1)

· V-A: San Sebastián de los Reyes (27, -1), Rayo Majadahonda (24, -2), Internacional (23)

· V-B: Badajoz (33), Villanovense (22), Mérida (21, -1)