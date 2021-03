DIRECTO | Entrevista a Youness Lachhab, mediocentro del Real Murcia

Volviendo al camino de la innovación. Ante las nuevas tecnologías dentro del mundo periodístico, CORDÓPOLIS en colaboración con Córner Cordobés sigue abriéndose paso y continúa desarrollando una nueva sección dentro de la plataforma Twitch. Un apartado creado hace tres semanas y por donde ya han pasado tanto Alfonso Pastor, guardameta del Sevilla Atlético, como José Cruz, defensor del Linares Deportivo. Si bien es cierto que todos los viernes y domingos se realiza un programa periodístico sobre la jornada del Córdoba CF, Córdoba Femenino y Córdoba Patrimonio de la Humanidad, este medio de comunicación sigue refrendando un nuevo paso en esta manera de comunicar. Gracias a esto, esta semana se ha pasado por la redacción virtual Youness Lachhab, centrocampista del Real Murcia, próximo rival del club blanquiverde en el campeonato liguero.

Un joven jugador que, a pesar de su inexperiencia, ya sabe lo que significa tener una vida deportiva. Youness Lachhab comenzó a practicar este deporte una vez que vio a su hermano mayor entrenando con su equipo. A partir de ahí y aunque no tenía la edad mínima para jugar en un club, el murciano pronto llamó la atención de un Real Murcia que no dudó en absoluto para incorporarle en sus categorías inferiores. Poco a poco y a base de trabajo, Youness se iba convirtiendo en una perla de la cantera pimentonera, pero tuvo que salir a Almería y Arabia Saudí para despegar en el apartado futbolístico. Sin embargo, su última experiencia en Oriente Medio no salió del todo bien y volvió a su tierra para convertirse en la pieza clave del plantel murciano. Un centrocampista con muchísima calidad en sus botas que se ha sincerado con CORDÓPOLIS y ha apuntado que el partido de este domingo ante el Córdoba será muy importante para las aspiraciones de ambos clubes.