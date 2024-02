En la variedad está el gusto: siete goleadores en los últimos tres partidos

Una de las mejores noticias que podría haber tenido el Córdoba CF en esta temporada. Y es que la entidad blanquiverde quiso planificar un plantel más corto de lo habitual, en busca de que la polivalencia de los jugadores que firmasen por su institución fuese máxima, cosa que le costó que en algún que otro puesto no tuviese los efectivos necesarios para que la competencia fuese máxima, como es el caso de la zona ofensiva. De hecho, todo el mundo se preguntaba en la pretemporada si este déficit anotador que ya se veía sería un problema durante la campaña regular, pero, por el momento, se ha convertido en virtud.

La realidad es la que es y el Córdoba CF está mostrando un nivel no antes visto durante las últimas temporadas, desde que comenzó el declive de un club que ha ido dando golpes sin sentido entre las categorías no profesionales del fútbol español. Es por ello que el principal objetivo de toda la afición blanquiverde es que este año se consiguiera el ascenso y una de las herramientas que se necesitaba para alcanzar esta meta, a priori, es un delantero que te garantizase, al menos 15 o 20 goles, convirtiéndose así en referencia, pero el técnico Iván Ania ha visto que esto no es necesario.

Tal y como ha informado Canal Blanquiverde en su cuenta de Twitter, en las últimas tres jornadas disputadas, la escuadra califal ha conseguido materializar siete goles, todos ellos siendo anotados por un jugador diferente: Lapeña, Antonio Casas, Carracedo, Simo, Kike Márquez, Alberto Toril y Adilson. De hecho, esta estadística ha valido para que el Córdoba CF consiga dos victorias y un empate -este último sobre la bocina-, consiguiendo aún más ventaja sobre el sexto clasificado y mostrar su candidatura para una posible lucha por el ascenso directo a Segunda División.

Aun así, estos números no son solo de las últimas jornadas únicamente, ni mucho menos, ya que el gol en el Córdoba CF está repartido hasta tal punto de que son 14 los jugadores que ya han sumado algún que otro tanto en su haber durante la presente temporada, siendo los máximos goleadores Antonio Casas (8), Adilson (7) y Kike Márquez (6), aunque la cosa está muy repartida gracias a la labor de, por ejemplo, Simo y Alberto Toril. Uno de los principales déficits del conjunto blanquiverde ha sido paliado gracias, en parte, a la gran labor realizada por la plantilla y cuerpo técnico. Ahora, toca mantener esta tendencia.