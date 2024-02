Un retorno negativo

Volver a la competición nunca es fácil, más aún que en pleno curso regular haya un parón de casi un mes de duración que haga que los jugadores pierdan esa cantidad de minutos competitiva que le han llevado a un nivel alto a lo largo de la primera vuelta del campeonato liguero. Es por ello que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad llegaba al Palacio de los Deportes para enfrentarse al Alzira FS con el trabajo más que hecho en una minipretemporada realizada entre el mes de enero y febrero, pero con la incertidumbre de saber si este retorno iba a ser fructífero en cuanto a resultados se refiere.

Un encuentro en el que, desde el principio, se notaba la importancia y el nerviosismo que se vivía por demostrar que las buenas sensaciones vividas en los últimos partidos para unos y otros estaban más que consolidadas después del parón navideño. Por un lado, el Family Cash Alzira FS tenía que dar un nuevo paso al frente para luchar por la salvación en Primera División, pero, sin embargo, en frente tenía a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad con ambición, recuperado de gran parte de los lesionados que había cosechado durante un tramo importante de la primera vuelta y que empezó avisando a través de una acción individual perfecta de Lucas Perin que acabó con un disparo al que a punto estuvo de empujar en el segundo palo Kaué.

Esta tendencia solo se acrecentó con el paso de los minutos, ya que los chicos dirigidos por Josan González se encontraban mucho más cómodos sobre la pista del Palacio de los Deportes que su rival, y así se hizo notar justo antes de llegar al minuto diez de juego. Muhammad recibió el esférico cerca del mediocampo, se deshizo de su par con un caño precioso y superó la salida de Nacho Serra sin mayor dificultad para subir el primer tanto del encuentro para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que ahora tenía que decidir si no conformarse con este resultado o relajar el encuentro.

De hecho, el cuadro blanquiverde decidió dar un paso atrás para dosificar también los esfuerzos pertinentes, aunque el Alzira FS, al ver esto, quiso ir a por el empate de una manera más decidida, lo que provocó que Fabio tuviese que emplearse a fondo después de varios disparos exteriores y una ocasión que no pudo acertar Joaki al segundo palo. Aun así, esto no significa que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad diese la espalda a portería contraria, sino que pudieron hacer el segundo por medio de Muhammad, pero el marcador no se movió más hasta que la bocina del Palacio de los Deportes decretó el final de la primera mitad.

En la reanudación cambió totalmente la dinámica, sobre todo en los diez primeros minutos. Aun así, todo parecía que la racha blanquiverde se iba a mantener a pesar del gol de Naranjo tras un contragolpe perfectamente ejecutado. Y es que, aunque el marcador del Palacio de los Deportes volvía a mostrar un empate entre ambos conjuntos, Peiró vio la segunda amarilla instantes después y dejó a su equipo con uno menos durante 120 segundos. Es por ello que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad salió con todo en busca de aprovechar la superioridad, pero fue incapaz de volver a adelantarse en el marcador.

De hecho, el Alzira FS recuperó el quinto jugador sin apenas sufrir en demasía con esa inferioridad y, segundos después, Carlos Gómez sacó un auténtico latigazo en una posición muy escorada pero que sorprendió a un Víctor que no pudo evitar que el cuadro valenciano se adelantara en el marcador. Jarro de agua fría para unos chicos dirigidos por Josan González que volvieron a sufrir una desconexión gravísima que fue aprovechada por el plantel local para aumentar aún más la distancia en el electrónico del Palacio de los Deportes a través de un Tiago Selbach que hizo lo que quiso en área rival para subir el tercer tanto.

A partir de aquí, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad desplegó el portero jugador a falta de cuatro minutos para el final, una apuesta arriesgada, pero necesaria del técnico Josan González que le dio más protagonismo ofensivo a los suyos que por medio de Mykytiuk consiguió reducir las distancias para poner emoción a un final que tristemente no varió en exceso a pesar de que el propio ucraniano gozó de un diez metros que salvó el pie de Nacho Serra. El cuadro blanquiverde cae ante el colista de la competición después de una mala segunda mitad y dejando sin efecto los buenos primeros 20 minutos con golazo de Muhammad incluido. Este domingo, una nueva oportunidad en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre ante ElPozo Murcia.