A recuperar la sonrisa en El Arcángel

Llega el fin de la primera vuelta en el Grupo II de Primera RFEF y, con ello, las primeras urgencias para los equipos de la categoría de bronce. La jornada 19 trae consigo un segundo encuentro consecutivo para el Córdoba CF en El Arcángel. Una oportunidad de redimirse tras lo vivido el pasado fin de semana, donde el Real Madrid Castilla hizo sucumbir a los blanquiverdes tras una dinámica de diez encuentros consecutivos sin perder. Así, será ahora el CF Intercity, ubicado en sexta posición -tan solo una por debajo de las posiciones de play off- el que intentará aprovechar este tropiezo del club califal.

Y es que la mencionada derrota ante el filial madridista pesó, y mucho, para el Córdoba CF. Los de Iván Ania soñaban con acabar la primera vuelta de competición inmiscuidos en esa pelea por el liderato que, hasta el momento, parece estar reservada tan solo para CD Castellón y UD Ibiza. Sin embargo, con esos tres puntos volando de El Arcángel, fue el Málaga CF el que aprovechó la situación, colocándose por encima de los blanquiverdes y aventajándoles en tres puntos, toda vez que el goal average particular está igualado (1-1 en La Rosaleda), pero la diferencia de goles favorece a los califas. Sin embargo, el Córdoba CF tratará de aprovechar el calendario para recuperar esa tercera posición, ya que los malagueños, en esta misma jornada, visitan el siempre difícil Alfonso Murube de Ceuta, antes de recibir al CD Castellón la próxima semana.

Así que todo pasa por recuperar la sonrisa en El Arcángel para el Córdoba CF. Aún así, no lo tendrá sencillo Iván Ania, puesto que las bajas siguen cebándose con la defensa blanquiverde. A la ya conocida ausencia de Gudelj se une, una semana más, Adri Castellano, aún aquejado de su lesión y que no ha podido debutar hasta el momento. Además, el perfil zurdo sigue sufriendo, ya que Calderón cumplirá su segundo partido de sanción, por lo que todo apunta a que volverá a ser Iván Rodríguez el que ocupe ese carril a pierna cambiada. El parte de bajas lo completa Alex Sala, que será duda hasta el ultimo momento, mientras que Ania recupera a Isma Ruiz. Por parte de los rivales, está lista de ausencias también es amplia, puesto que el Intercity no podrá contar con su máximo goleador, Emilio Nsue, convocado por Guinea Ecuatorial para la Copa África 2024, además de las bajas de Eneko Undabarrena (lesión) y Burlamaqui (convocado por Perú sub 23 para el Preolímpico).

Pese a las bajas, el reto para el Córdoba CF es grande. El CF Intercity, ubicado a las puertas del play off, es uno de los equipos más en forma como visitante del Grupo II. Los de Alejandro Sandroni, que comenzaron perdiendo sus tres primeros encuentros lejos del Antonio Solana, acumulan un total de seis partidos lejos de su feudo sin caer derrotados, a pesar de haber visitado a rivales complicados como la UD Ibiza, el Antequera, el Algeciras o el Real Madrid Castilla. Su última derrota en faceta de visitante data del 23 de septiembre y, además, ahora llegan a El Arcángel tras remontar un 3-0 en contra en el Alfredo di Stefano, y de ver como el Málaga les empataba el duelo hace dos semanas en el minuto 94.

Por todo ello, se espera un duelo de gigantes sobre el verde tapete de El Arcángel. Por su parte, el CF Intercity tratará de acercarse a las posiciones de play off, que se le alejan hasta los cuatro puntos, marcados por los 32 que tiene el Recreativo de Huelva en su casillero. Un puesto por delante, el Córdoba CF busca recortar esos tres puntos con los que el Málaga CF le aventaja, con las miradas más a largo plazo puestas en un liderato que, al club blanquiverde, se le va ya hasta los diez puntos. El último duelo de la primera vuelta marcará el fin de la primera mitad de competición, y tanto cordobeses como alicantinos buscarán un buen sabor de boca para afrontar el segundo tramo de competición.