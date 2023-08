Así queda la clasificación del Córdoba CF tras la primera jornada en Primera RFEF

No es nada bueno comenzar con derrota y más aún delante de tu afición. El Córdoba CF no pudo sumar ni un solo punto en la visita de la UD Ibiza, por lo que esto hace que, en la actualidad, esté empatado con la zona de descenso, aunque fuera de ellos gracias a los goles anotados por Antonio Casas y Kike Márquez. Aun así, resalta que tan solo el Málaga -perdió su choque frente a otro rival directo- no ha conocido la victoria en esa lista de clubes que teóricamente estarán en la terna por las primeras posiciones del Grupo II -Ceuta, Real Murcia, Castellón e Ibiza-. Todavía es pronto para especular, pero así queda la clasificación tras la disputa de la jornada inaugural en la categoría de bronce.