No hay cambios: la RFEF desestima el recurso del Sanluqueño para retrasar el duelo ante el Córdoba CF

Punto y final a un partido que parece que se disputará en la fecha y el lugar elegidos por el organismo federativo. La borrasca Bernard no permitió que tanto el Córdoba CF como el Atlético Sanluqueño pudiesen celebrar el encuentro correspondiente a la novena jornada del Grupo II de Primera RFEF por las diversas ráfagas de viento que azotaban no solo al territorio gaditano sino que a toda Andalucía. Un viaje complicado que tuvieron que realizar la escuadra blanquiverde y sus aficionados, pero, por aquel entonces, quedaba en duda cuándo se iba a recuperar dicho partido y finalmente hay fecha definitiva.

En primera instancia, la Real Federación Española de Fútbol decidió que el 22 de noviembre a las 16:00 en el Estadio El Palmar fuese la fecha y el lugar escogidos para que se recuperase el partido, pero el Atlético Sanluqueño no estuvo de acuerdo a pesar de que al Córdoba CF sí le convenía dicha fecha. Por ello, el cuadro gaditano informó a través de un comunicado oficial que presentarían un recurso por “afectar directamente al transcurrir natural y habitual de la competición” ya que, al ser día laborable, los aficionados “no podrían presenciar el encuentro” y, además, de que no estaría presente el futbolista Francisco Mwepu, su jugador insignia, El Palmar no dispone de la “iluminación artificial requerida”.

Sin embargo y antes de conocer la decisión final de la RFEF, el propio Atlético Sanluqueño anunciaba un encuentro en su estadio a partir de las 18:00 ante el Cádiz CF por el 75 aniversario del club, cosa que no cuadraba con lo expuesto anteriormente en su recurso. Por tanto y días después, el organismo federativo ha comunicado que el duelo entre el cuadro gaditano y el Córdoba CF seguirá fijado el 22 de noviembre a las 16:00.