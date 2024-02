El marcador de CORDÓPOLIS: AD Ceuta - Córdoba CF

11:19 h

Una batalla más, pero no la última. De hecho, la importancia de los partidos que restan se miden por la cantidad de jornadas que quedan, no por el simple hecho de enfrentarse a un equipo u otro, aunque sí es cierto que hay duelos marcados en el calendario por su dureza, como es el caso de este mismo fin de semana. Y es que el Córdoba CF viaja este domingo al Alfonso Murube para enfrentarse a la AD Ceuta en una contienda que puede decidir el devenir de los blanquiverdes en esta segunda vuelta: si conformarse con el play off o ilusionarse por alguna de las dos primeras posiciones.