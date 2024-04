Lapeña, el primero en una lista de cautelosas renovaciones

Adrián Lapeña es uno de los grandes integrantes de la columna vertebral confeccionada por Iván Ania para 'su' Córdoba CF. El central riojano, que llegó al conjunto blanquiverde procedente del RC Deportivo de La Coruña, se asentó como titular en el centro de la zaga califal a inicios de temporada, aunque los malos resultados lo apartaron del once titular durante un pequeño tramo de competición. Sin embargo, Ania volvió a depositar su confianza en él, y, desde entonces, Lapeña ha respondido con grandes actuaciones y solidez defensiva. Así, al cumplir su vigesimoquinto partido, el central riojano ya ha renovado automáticamente de cara a la próxima temporada, siendo así el primero en ser anunciado de forma oficial y reconocido por Antonio Fernández Monterrubio, que también anunció que sigue habiendo conversaciones para el resto de renovaciones, aunque es un tema “sensible”.

De esta manera, Adri Lapeña ha sido el seleccionado por el Córdoba CF para comparecer en la sala de prensa de El Arcángel este miércoles. Recordando la importancia de mantener la calma y el enfoque después de un resultado decepcionante en Mérida, Lapeña ha declarado que han intentando “afrontar una nueva semana como otra cualquiera”, ya que aunque no han “tenido el resultado” que querían, deben “seguir trabajando, ya que quedan muchas jornadas”.

A pesar de la reciente renovación de su contrato, Lapeña ha preferido priorizar el éxito colectivo sobre el individual, afirmando que su cabeza principalmente “está en la temporada. Esto -la renovación- es un objetivo secundario. Yo lo que hago es trabajar todas las semanas para obtener tres puntos el domingo”.

Por otro lado, valorando la dificultad de enfrentarse al Real Madrid Castilla, Lapeña ha reconocido la naturaleza desafiante de un rival al que nunca han ganado a domicilio. “No conocía ese dato, pero sí que es un rival incómodo, sobre todo allí en Valdebebas, donde es un equipo que está muy suelto”. Por otro lado, valorando su propia experiencia enfrentándose al Castilla, Lapeña ha admitido que también ha costado. “Yo te diría que he ido varias veces, con la Real Sociedad B, con el Depor, y creo que no he ganado nunca”, ha reconocido, antes de elogiar a jugadores clave del Castilla, como Nico Paz, que ha tildado como uno “de los más desequilibrantes” de la categoría, ya que “es capaz de, con esa calidad, con el golpeo que tiene, de decidir partidos”.

Por último, en cuanto a la competencia en la tabla por ese liderato que ya se marcha a cinco puntos, Lapeña ha adoptado la mentalidad 'cholista' que ha acompañado al equipo durante toda la campaña, centrándose en el presente y recordando que no deben: “esperar y estar fijándonos si el Castellón se deja puntos o no. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir ganando, tratar de obtener la mayor cantidad de puntos posibles y luego esperar a ver qué hacen los demás.”