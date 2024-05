Iván Ania: “Será un partido parecido al 'play off'”

Un partido de otro calibre, muy distinto al que se ha podido ver durante la presente temporada y con cierto aroma a una promoción que llegará prácticamente en dos semanas, después de que El Arenal viva el colofón al mes de mayo mágico en Córdoba. Y es que la entidad blanquiverde parte en el mediodía de este viernes hacia territorio balear, donde se medirá a la UD Ibiza el sábado con el objetivo de asegurar la segunda posición del Grupo II de Primera RFEF. Para ello, el técnico Iván Ania, ha informado en la rueda de prensa previa al duelo en Can Misses, que Martínez será duda hasta última hora, estando todos los demás disponibles para el enfrentamiento ante el tercer clasificado.

Y es que el preparador ovetense ha recalcado el potencial de la UD Ibiza, más aún después del cambio que sufrió en su banquillo con la llegada de Onésimo en detrimento de Romo. “Es un equipo con mucha experiencia, con jugadores con muchos partidos en categoría superior. El cambio que ha tenido en los dos últimos partidos es que son más presionantes, son más valientes. El día del Castellón saltaban con extremos a centrales y han cambiado eso con la anterior propuesta. Ahora creo que van desde el principio a presionar arriba. Con balón tienen un sistema parecido, pero Cedric ha jugado por delante de Obolski. Tienen dos extremos muy rápidos. El equipo y la plantilla son los mismos, pero ahora son un equipo más presionante”.

Asimismo, Ania no quiere que exista cierta relajación, porque aún está en juego el subcampeonato y el mejor spot en la promoción del próximo mes de junio. “Queremos asegurar la segunda posición y vamos con esa intención, de sacar el partido y conseguir los tres puntos”. Además, no es un encuentro igual, no solo por los objetivos en cuestión, sino que por el rival a batir. “Es un partido parecido al play off, pero de visitante. No es exactamente igual, pero sabemos que el Ibiza estará en el play off y lo tenemos que afrontar de esa manera. Es un partido decisivo porque si salimos con un buen resultado pues saldremos segundos y ellos querrán ganarnos para acercarnos a nuestra posición y, además, asegurar la tercera plaza”.

Por otro lado, el técnico del Córdoba CF no hará malabarismos en el once para controlar a los apercibidos, cosa que sí hará, si así lo requiere la situación, el próximo fin de semana ante el Algeciras. “Es evidente que a la siguiente ya es una situación distinta porque si ven la quinta ahí, pues no podrían participar en el play off. En la siguiente jornada hay que tenerla en cuenta, claro está”.

La concentración en Montecastillo, necesaria para “evitar cualquier tipo de distracciones”

Y es que la semana ha estado envuelta en cierta polémica después de que el propio Córdoba CF informase de que su plantilla haría una breve concentración en Montecastillo justo en la semana de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, decisión que ha estado consensuada por todos los estamentos del club. “Nos viene bien para alejarnos un poco de la fiesta porque estamos en un momento decisivo de la temporada y, además, nos sirve también de convivencia y de preparar el partido ante el Algeciras y el play off. Nosotros somos un equipo que no nos concentramos en los partidos en casa, pero esto es un caso especial. Queremos evitar cualquier tipo de distracciones en cuanto a siempre vas a estar en fiesta que en estar metidos en el partido”.

Y es que el play off está muy cerca, pero el Córdoba CF no sabe con exactitud a qué equipo se enfrentará. Aun así y según Iván Ania, todos serán “buenos equipos”. “Son perfiles distintos como los filiales que tienen una propuesta muy dominadora, luego el Nástic y la Ponfe son dos equipos totalmente distintos. Son equipos sénior, con gente con experiencia, estando ahí por méritos propios. Sí que les hemos visto pero cuando sepamos el rival que nos toca, pues les estudiaremos más a fondo. Cualquiera de los cuatro que nos toque, será un rival muy difícil. Si un equipo es capaz de llegar a esas posiciones, es que será un rival complicado”.

Al ser preguntado por una posible condición de favorito, el blanquiverde ha querido evitar esa condición, explicando que el play off es una “situación de detalles”, con “partidos muy cerrados, muy tácticos”. “Son muy importantes los momentos de los partidos porque la euforia te puede hacer que te descubras y que el rival tenga sus opciones. Son situaciones que no tienes en Liga y que tienes que saber aprovecharlas. En Segunda División, el que entra como sexto siempre suele estar peleando por subir por la dinámica. Lo mejor es resetear después de Algeciras y hasta ese momento es importante llegar a final de liga con buenas sensaciones. Nunca sabes lo que puede suceder”, ha culminado.