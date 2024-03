Iván Ania: “Queremos asaltar la primera posición”

El trabajo no está hecho, ni mucho menos. El Córdoba CF dio un golpe encima de la mesa tras vencer al CD Castellón en Castalia y ahora el objetivo del ascenso directo está más vivo que nunca, aunque aún queda camino por recorrer. Ahora, la escuadra blanquiverde recibirá este sábado en El Arcángel al San Fernando con la posibilidad de subir a la primera posición al acabar la jornada. Aun así, el técnico Iván Ania, en su comparecencia ante los medios de comunicación, ha preferido mantener los pies en el suelo. “Nosotros tenemos que vivir en la realidad”, ha explicado.

En primera instancia, el técnico ovetense ha apuntado que el vestuario ha captado “la ilusión de la gente”, pero también ha realzado que este partido será “difícil” ante un rival que tiene “menos puntos que por su juego merece”. “Rompió una dinámica negativa en Baleares y vendrá con confianza. Tiene jugadores importantes en de la categoría y será un partido complicado para sacarlo adelante. El rival tiene jerarquía y nivel”.

Siguiendo con el análisis del rival, Iván Ania ha recalcado que cuando ve al San Fernando le da la sensación de que “debía ganar, pero perdía en el descuento”, por lo que “por juego debe tener más puntos de los que tiene”. “Somete al rival con el balón y a Alfredo ya lo conozco. No es un entrenador que se encierre, le gusta presionar. Es un buen entrenador y creo que el San Fernando debería tener más puntos. Están en una pelea con unos equipos que yo creo que son superiores”. Además, cree que su filosofía de juego no cambiará a pesar de llegar a un El Arcángel enrrachado. “Espero un San Fernando distinto a lo que nos hemos encontrado aquí en casa durante los últimos partidos. No sé si nos van a presionar pero no creo que se vengan a encerrar. Vendrá a intentar jugarnos de tú a tú e intentarán manejar los tiempos del partido. Va a ser un partido disputado, de alternativas”.

Por otro lado, el Córdoba CF se podría poner líder de manera momentánea si logra vencer al San Fernando, cosa que motiva a una plantilla que es ambiciosa. “Los que nos estamos jugando una situación parecida juega por detrás nuestro, por lo que es importante hacer nuestros deberes y meterle una presión extra a los demás. Tenemos que hacer nuestros deberes, que es ganar nuestro partido y si eso sirve para ponernos líderes por un rato pues mejor. Vamos a jugar una liga de diez partidos. Solo podemos mirar al San Fernando. Las circunstancias han hecho que estamos peleando por la primera posición. Queremos asaltar esa posición, como el día de Sanlúcar porque sabíamos que si ganábamos allí nos metíamos en play off”.

Asimismo, el preparador asturiano ha confirmado la presencia de Carlos Marín en la convocatoria, pero también tanto la duda de Carlos García como el descarte de José Antonio Martínez. “Carlos García tiene un episodio de vértigo y no pudo jugar ya el partido del Castellón. No ha mejorado todo lo que esperábamos y estamos a expensas de mañana para ver si puede entrar en la convocatoria. Martínez se va a hacer una resonancia y la semana que viene si todo va bien pues estará para el próximo partido”, por tanto, los problemas en el eje de la zaga aumentan. “Es el puesto en el que más problemas estamos teniendo con Adri, Gudelj y ahora Martínez que se lesionó en su debut. Ha aparecido Mati y menos mal porque es el sitio que más problemas nos está dando para confeccionar una alineación”.

Para finalizar, Ania ha valorado el esfuerzo de una afición blanquiverde que volverá a congregarse en masa en El Arcángel para el primer partido de las diez jornadas que restan para que finalice la temporada regular. “Nosotros contamos con una de las aficiones con mayor actividad de la categoría. Para nosotros es muy importante su apoyo y quedan cinco partidos en casa para tratar de conseguir el objetivo. Esa ayuda extra en los momentos del partido en el que tengamos un bajón pues nos ayudarán a superarlos. Ojalá podamos disfrutar al final de temporada del objetivo cumplido”, ha culminado.