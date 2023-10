Iván Ania: “Me da igual el recibimiento, solo pienso en los tres puntos”

Ambición de cara a un nuevo compromiso, que no es uno cualquiera para el Córdoba CF. Por muchos motivos, tanto deportivos como extradeportivos. Y es que, en caso de victoria en la cancha del Algeciras, los blanquiverdes podrían entrar directos al play off adelantando precisamente al cuadro rojiblanco. Un partido para el que el plantel cordobesista está “recuperando gente” y preparándolo con el propósito único y principal de “traernos los tres puntos”.

En ese sentido, el propio técnico ha valorado como “positivo” que Recio ya pueda entrar en convocatoria y que “esté disponible”, ya que “llevaba sin hacerlo desde la jornada uno contra el Ibiza”, por lo que “solamente tenemos a Adri Castellano en la enfermería y creo que es una buena señal”. Eso sí, puntualiza que tienen clara la alineación y “el sistema que vamos a utilizar, lo que queremos hacer”, puesto que “un jugador no nos condiciona”.

En lo que respecta al rival, expone que “no se parece a lo que nos hemos enfrentado hasta ahora, a excepción del Granada B”, pues “todos nos jugaban directos” y “el Algeciras es diferente, desde el inicio ya intenta ser combinativo”. Además, “no juega con una referencia arriba, sino con dos mediocentros que se descuelgan”, matiza. Asimismo, indica que “es un equipo que domina los partidos y somete a los rivales desde el juego combinativo”, por lo que su posición en la tabla “es merecida por lo que yo les he visto”.

Sea como sea, lo que es seguro es que el duelo será relevante para Ania, que estuvo dos temporadas en el Algeciras. Sin embargo, reconoce que le ha llegado que están “preparando un recibimiento hostil”, lo cual le da “exactamente igual. Al final yo no juego, los que juegan son los jugadores, me es indiferente el recibimiento”. Eso sí, subraya que para él será “un partido especial, porque he estado allí dos temporadas, hemos vivido juntos muchas cosas, una primera temporada bastante buena, una segunda muy difícil y en la que estuvimos sufriendo casi toda la temporada y nos salvamos en la última jornada”.

Finalmente, en lo que respecta a su plantilla, donde una de las mayores incertidumbres reside en la delantera, ya que Toril viene de marcar y Casas ha sufrido esta semana molestias físicas, afirma que “los dos delanteros que tenemos están disponibles” y que “tenemos la decisión tomada, no la voy a adelantar. Casas hoy ha entrenado normal, si queremos disponer de él vamos a disponer”, pero “los dos son grandes delanteros de la categoría”. Por tanto, “no pensamos en ganar por meternos en play off, sino en ganar y sumar de tres en tres. Si eso conlleva entrar en play off, pues perfecto”, apostillando con que “seguro que va a ser un partido atractivo, un partido muy táctico, seguramente haya alternativas por ambos lados, los dos somos equipos presionantes y seguro que será bonito para el espectador, esperemos que el resultado sea favorable para nosotros”.