Iván Ania: “El Córdoba CF está obligado a ganar todos los días”

Nuevo encuentro a la vista para el Córdoba CF, que regresa a El Arcángel en busca de refrendar ante su afición las buenas sensaciones que dejó el choque ante el Málaga. Y es que el plantel, que aún no ha tenido la posibilidad de dar ese ansiado salto a puestos de play off, parte “con la intención, sobre todo, de conseguir esos tres puntos que nos permitan seguir escalando en la clasificación”, ya que el duelo en suelo costasoleño, “a pesar de que lo peor es el resultado, porque futbolísticamente fuimos superiores, eso no nos tiene que debilitar, sino todo lo contrario, que sea una base sobre la que crecer”, ha incidido Iván Ania. El técnico cordobesista ha hecho hincapié en que están “obligados a ganar todos los días, no puedes tener ni un día de relax”, en gran medida porque “llevamos un déficit de los primeros partidos que sumamos solo tres puntos de doce”, por lo que “necesitamos sumar y estar en las posiciones altas de la clasificación”.

Sea como sea, “si somos humildes y trabajamos, no tenemos que tenerle miedo a nadie, pero necesitamos cada partido tener nuestra mejor versión para escalar en la clasificación”, puntualiza. Y es que uno de los lastres es el gol, y tal que así se puedo ver en el encuentro en la Rosaleda, donde el Córdoba tuvo infinidad de ocasiones y tan solo pudo materializar un tanto. Para Ania, el problema, “más que la toma de decisión, es la última ejecución, unas veces porque va fuerte, otras porque llegamos un segundo tarde”, aunque “lo importante es que se llegó, pero eso es entrenable, hay que insistir. Estaría preocupado si no hubiésemos generado, los goles son de rachas”.

Así, los blanquiverdes afrontan el partido ante el Ceuta con ambición, y el mismo tendrá lugar este domingo a las 12:00. Por tanto, “es el primer día que vamos a jugar por la mañana, es buen horario de fútbol. Quizá no en otras categorías más profesionales, pero sí en Primera RFEF”, ya que “es un horario que nos gusta y espero que nos adaptemos bien a él, creo que va a haber un ambiente bueno, el otro día la gente creo que salió contenta por lo que vio en Málaga”, subraya el preparador califa.

En lo que se refiere al rival, el técnico afirma que es un adversario “complicado, que quiere tener el balón” y no espera “un rival que quiera cerrarse como nos hicieron otros equipos, ni mucho menos”, sino que “nos querrá disputar el balón, asociativo, con muchos mecanismos de inicio, con laterales por dentro, un muy buen equipo que pasó un bache de resultados, pero es para mí de los mejores de la categoría”. Es más, “les vi en el momento en que perdieron tres partidos y no cambió nada, simplemente que no tuvieron la fortuna de acertar, pero el día del Algeciras fue superior y merecía otro resultado”, reconoce.

Por último, sobre su plantilla, admite que Iván Rodríguez “está lesionado, tuvo una molestia en el isquio que no le desapareció y no vamos a disponer de él”, mientras que “Adri (Castellano) ya está más cerca de poder reincorporarse pero le falta un tiempo”. Asimismo, cuentan con la baja de Diarra por acumulación de amonestaciones, el cual es “un jugador importante, ya no solo por su capacidad técnica, sino también por su capacidad física. Cuando el resto de jugadores bajan físicamente, a él no se le nota, los 20 últimos minutos de los partidos, que son límites para el resto, es cuando se nota más su poderío físico, espero que quien salga por él lo haga bien”. Eso sí, el Córdoba está “teniendo la suerte de que es difícil hacer la alineación, sabes que el que salga lo va a hacer bien”, mientras que sobre Recio puntualiza que “hubo momentos en los que me planteé que fuera titular, ya no solo por lo que nos aporta futbolísticamente, sino también porque sabía que iba a ser especial para él y está disponible para lo que necesitemos de él”.