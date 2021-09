Las incógnitas abarrotan la enfermería blanquiverde

El Córdoba sigue imparable en su rumbo en la Segunda RFEF. Sin embargo, la enfermería blanquiverde continúa aumentando su nómina, lo que contrasta con los buenos resultados acumulados por los de Germán Crespo. Pese a que el técnico cordobesista aún no ha podido contar con todos los efectivos en ninguno de los tres partidos disputados, la amplitud de la plantilla, la polivalencia de determinados jugadores y la ayuda del filial está valiendo, por ahora, para poder completar el impecable papel que está demostrando el Córdoba en este inicio de la Segunda RFEF. En la vuelta a los entrenamientos tras las dos jornadas de descanso después de la victoria ante el CD Coria, hasta cuatro futbolistas se ausentaron por lesión: Álex Meléndez, De las Cuevas, Samu Delgado y Javi Flores. Sí estuvieron presentes tanto Carlos Marín como Viedma, que comenzaron haciendo trabajo físico con el resto del grupo, pero que poco después se retiraron a hacer trabajo específico.

En cuanto a las bajas para el próximo partido, todo hace indicar que tanto Miguel de las Cuevas como Javi Flores no estarán disponibles para Germán Crespo este fin de semana. El primero, que se retiró lesionado en el Municipal La Isla el pasado domingo, está descartado para el encuentro frente al Don Benito por molestias musculares. Y es que el '10’ cordobesista estaba siendo uno de los principales puntales de ataque para Germán Crespo, además de un inamovible en la mediapunta, por lo que su baja acarreará cambios en el once inicial.

Otra ausencia sensible será la del otro capitán, Javi Flores, que sigue recuperándose de su lesión en el sóleo de su pierna izquierda, y que podría estar de baja durante varias semanas más. Tras caer lesionado en la semana de entrenamientos previa al partido frente al Cádiz B, el cordobés apenas ha comparecido en la Ciudad Deportiva, por lo que se espera que no esté disponible tampoco para el partido frente al Tamaraceite. Siguiendo esta tendencia, la vuelta de Samu Delgado y Meléndez también es una incógnita. El primero, que sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo de su pierna izquierda en una sesión hace ya prácticamente un mes, sigue recuperándose y su evolución marcará su vuelta al equipo. El malagueño aún no ha podido disputar ningún minuto en competición oficial tras caer lesionado en enero de este mismo año. Por su parte, Álex Meléndez tampoco se entrenó en la jornada del miércoles sobre el césped del campo pequeño de la Ciudad Deportiva. Una microrrotura fibrilar en el día previo al encuentro frente al Xerez Deportivo le apartó de los terrenos de juego y aún no cuenta con fecha estimada de vuelta a los mismos.

Los que sí que se ejercitaron sobre el verde fueron tanto Carlos Marín como Viedma. Pese a que ambos ya tocan balón, el trabajo específico realizado por ambos jugadores fue muy liviano, por lo que no se espera que Germán Crespo cuente con ellos para el encuentro frente al Don Benito. Carlos Marín podría tener alguna opción de estar en el banquillo, aunque no se ejercitó con el resto de porteros. El ex del Betis ensayó algunos pases con Viedma durante algunos minutos sin mucha intensidad. Tan solo una urgencia en el equipo dependiente podría llevar a forzar con Marín de cara al choque contra los extremeños. Viedma, por su parte, apenas pudo hacer más que pequeñas conducciones y pases en largo, por lo que tendrá que trabajar más con el grupo. Tanto el portero como el centrocampista trabajaron el físico en los primeros minutos de la sesión, pero tras ello se retiraron con los preparadores físicos para el trabajo específico por lo que, tal y como el resto de lesionados, la evolución en los próximos días determinará la vuelta de los jugadores a las convocatorias blanquiverdes, cuya fecha sigue siendo una incógnita en la fórmula blanquiverde.