Germán Crespo: “Simo entrará o no según lo que ha demostrado durante la semana”

La previa de un partido que, nuevamente y como el resto, vuelve a ser fundamental. El Córdoba CF vuelve a El Arcángel esta semana en busca de la cuarta victoria consecutiva ante un Rayo Majadahonda que llega con muchas urgencias debido a que tan solo ha sumado un punto en sus tres primeros duelos en Primera RFEF. Aun así, el tema principal de la rueda de prensa previa al encuentro del técnico Germán Crespo ha sido el de Simo Bouzaidi. El profesional blanquiverde ha sido protagonista en los últimos días por su acusación de presunta violencia de género y el preparador granadino no se ha escondido a la hora de hablar sobre este tema.

El Rayo Majadahonda, un rival en horas bajas para el Córdoba CF

Saber más

Primeramente, el entrenador nazarí ha explicado que ha visto “bien” al jugador durante esta semana durante los entrenamientos. “Cualquier cosa que pase está claro que anímicamente puede estar peor, pero lo he visto entrenando bien, como cada semana. El que sea titular o que entre en la convocatoria no depende de lo que ha pasado. Entrará o no según lo que ha demostrado durante la semana y, a partir de ahí, veremos”, ha apuntado un Germán Crespo que también ha incidido en cómo está el vestuario en este momento. “Yo veo al grupo como todas las semanas, deseando que llegue mañana a las 21:30, conseguir la cuarta victoria consecutiva... Al equipo da gloria verlo entrenar y estamos deseando brindar otra victoria mañana”.

Por otro lado, la duda estará también en cómo reaccionará el jugador ante su primer partido en El Arcángel después de todo lo ocurrido, aunque el técnico ha mostrado nuevamente su seguridad en él. “La charla la tuve en su momento cuando vino la noticia, sobre todo para ayudarlo y que sepa que me va a tener para lo que necesite. La charla fue para que tuviese tranquilidad. Una cosa es lo que ha pasado y lo que hablará él en un futuro. El vestuario es una familia para lo bueno y para lo malo. Ha sido una semana normal, no diferente a las anteriores”, ha aseverado un Crespo que cree que la afición llevará en volandas al equipo y, en especial, a un Simo que ha vuelto aclarar que le ha visto “bien”. “Si lo necesitamos para que juegue, todavía no hay nada demostrado y no creo que el rival haga nada que afecte a él. Lo que me ha transmitido el jugador ha sido tranquilidad. Si veo al jugador más desmotivado diría algo”.

En lo que al encuentro se refiere, el Córdoba CF se enfrentará a un Rayo de Majadahonda que ha cambiado a gran parte de su plantilla con respecto al curso pasado y las cosas no están saliendo del todo bien por el momento. “Es un rival que ha cambiado un numero importante de jugadores y al final es tema de que se adapten los jugadores, el estilo del entrenador, conceptos... y eso al final cuesta. La ventaja que podemos tener ante los rivales es esa, pero es un equipo que se ha reforzado muy bien, jugadores que conocen la categoría y la superior. No le han acompañado los resultados, pero hay equipos que no tienen los puntos que deberían tener. Nosotros no miramos la clasificación porque cualquiera de abajo puede ganar a los de arriba. Podían llevar más de un solo punto”, ha explicado un Germán Crespo que quiere aprovechar las urgencias del equipo madrileño. “Venir a nuestro estadio con los números que llevamos pues a lo mejor dan un punto por bueno todos los equipos, pero ellos con las urgencias que tienen después de sumar solo un punto por ahora... Ellos irán a ganar el partido y nosotros con nuestros conceptos trataremos de hacer un partido largo. No es lo mismo venir con la exigencia y eso lo queremos aprovechar nosotros. Cuando no empiezan las cosas bien, podemos aprovechar esa exigencia”.

Entretanto, Germán Crespo tiene seguro qué once sacará mañana y ha afirmado que estas alineaciones se modifican teniendo en cuenta varios factores, no solo al rival. “Lo que tengo claro es que el once que salga mañana me va a dar lo máximo. Juegue el que juegue lo va a hacer bien y esa confianza que me transmiten los jugadores va a ser que mañana nos saquen los mejores resultados. Tenemos plena confianza en todos los jugadores y tanto el once como los cinco cambios nos van a dar los tres puntos”. “Este año van a ser los cambios similar al nuestro, pero el del Celta de Vigo B fueron más cortas las dimensiones. Sabíamos que era un equipo que proponía de atrás y preparamos el once para ello. Jugamos un poco con todo, con el rival, las rotaciones... lo que buscamos es lo mejor para nosotros”, culmina.