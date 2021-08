Germán Crespo: "Tengo muchísimas dudas en cuanto a un once titular"

Recta final de la pretemporada con aspectos a mejorar. El Córdoba CF está cosechando unos buenos resultados y encara su penúltima semana de entrenamientos antes de enfrentarse al Xerez Deportivo en tierras gaditanas. Aun así, los blanquiverdes deben seguir preparándose con el objetivo de llegar a la primera jornada liguera con el mayor ritmo competitivo posible y para ello se enfrentará al Recreativo Granada en la Ciudad Deportiva del Granada CF. Un encuentro siempre complicado ante un filial nazarí que estará emplazado en la misma división que el conjunto califal, aunque en el Grupo V, siendo potencial rival de éstos en un hipotético play off por subir a Primera RFEF. Sin embargo, para este suceso aún queda mucho tiempo y el técnico Germán Crespo prefiere que sus jugadores vayan cogiendo rodaje y llegar a la cita regular con el máximo de sus efectivos posibles. "En principio no queremos arriesgar y que estén en el partido ante el Xerez Deportivo", explica el granadino sobre los lesionados.

Y es que el Córdoba CF está sufriendo muchos contratiempos en forma de lesiones a lo largo de esta pretemporada. Debido a ello, Germán Crespo ha anunciado qué jugadores no se vestirán de corto para enfrentarse al segundo equipo del Granada CF. "Tenemos la duda de Visus porque está entre algodones. A José Cruz le van a realizar una serie de pruebas. A las que se suman a Adrián Fuentes y Bernardo Cruz que, aunque ya están para reincorporarse al grupo, estamos teniendo muchas lesiones en los centrales y no queremos correr riesgos. En principio no queremos arriesgar y que estén en el partido ante el Xerez Deportivo. Si queremos darle algunos minutos en Pozoblanco, pues lo mismo se lo damos. Hemos recuperado a Carlos Puga y en principio solo son esas las bajas", añade un técnico que ha reseñado que su zaga está muy dañada por estos contratiempos físicos. "Empezamos por los porteros y ahora vamos a por los centrales. Sabemos la carga física que hemos tenido, que ha sido importante, y al ser todos en el mismo puesto pues tienes que buscar alternativas. Ahora mismo los sacrificado son tanto Toni Arranz como José Ruiz. Lo bueno es que el equipo tiene esa polivalencia que te da muchas opciones a la hora de configurar un once".

Por otro lado y a pesar de que las sensaciones son más positivas que negativas, la entidad blanquiverde tiene carencias que paliar y eso lo sabe su técnico. "Estamos intentando mejorar un poco en las acciones a balón parado, pero cuando tienes a los centrales lesionados pues dificulta un poco porque son los que mejor van por arriba. Prácticamente no hemos tenido ningún partido en el que hayamos tenido todos los centrales y cuando tienes un equipo bajo, pues tienes estos problemas. Aun así, estamos trabajando en la defensa mixta, zonal e individual y, a partir del día 5, tendremos que ver cómo defendemos", asevera un Germán Crespo que no tiene claro una alineación titular para la primera jornada liguera. "Se va acercando el inicio de la competición, pero tengo muchísimas dudas en cuanto a un once porque el jugador que ha estado dentro del once ha dado lo que nosotros queremos. Al final hay que limar cosas, pero el once que salga mañana en Granada no va a ser el once que salga en Xerez, aunque sí que habrá que ir perfilando cosas. Tenemos bastantes bajas, tengo que probar a jugadores en otros puestos y a partir de ahí veremos", culmina.