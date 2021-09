De las Cuevas: "Ahora toca ponernos el mono de trabajo"

Recuperando las sensaciones que tenía cuando vistió la blanquiverde en su primera temporada. Desde el día de su llegada, Miguel de las Cuevas era una gran incorporación para un Córdoba que competía, por aquel entonces, en Segunda División. Sin embargo, las expectativas de la entidad califal ya eran bien distintas debido a que la salvación era lo primordial, aunque finalmente no pudo ser así. El jugador alicantino, en su segunda campaña, descendió a Segunda División B y, más allá de intentar dejar el club a las primeras de cambio, se quedó para luchar por volver a la división profesional. En cambio, esto no ha sucedido y ahora mismo el Córdoba compite en la cuarta categoría del fútbol español, aunque lo que no ha permutado es el potencial ofensivo del ex de Osasuna. En las dos primeras jornadas de la Segunda RFEF, el alicantino se ha convertido en el máximo goleador de toda la competición con cuatro tantos -tres de ellos en el debut ante el Xerez Deportivo-. Gracias a esto, el profesional blanquiverde ha pasado por sala de prensa y ha admitido que "arrancar así da mucha confianza".

Por un lado, Miguel de las Cuevas ha explicado que está bien a título personal lo conseguido en estos dos partidos, pero lo importante es el rendimiento que está manteniendo el grupo. "Contento por los seis puntos que ya tenemos. Eso no nos lo quita nadie. Arrancar así te da confianza y hace que estés arriba desde el inicio. A nivel personal estoy muy feliz. Cada año que pasa, el fútbol se vuelve más exigente y es más complicado, pero el trabajo siempre tiene recompensa. Con ganar de seguir sumando y ganando", añade un jugador que le ha venido ideal la filosofía que Germán Crespo le ha inculcado al primer plantel blanquiverde. "La forma de jugar del míster da mucha confianza a la gente de arriba. Hemos trabajado en pretemporada aspectos tácticos muy buenos y creo que se ha hecho una buena plantilla, con varios perfiles. Al final, con todo eso y el trabajo del míster ha hecho que el Córdoba tenga una identidad y que disfrutemos mucho".

Mientras tanto, el jugador alicantino también ha valorado la forma de jugar del Coria, próximo rival liguero, aunque cree que el grupo no debe cambiar en demasía después de lo visto en los dos primeros partidos de liga. "Nosotros vamos con nuestra idea de juego. Cuando se hacen las cosas bien, no hay que cambiar. Nos tenemos que poner en situación porque en estos dos partidos hemos demostrado en grandes estadios que esto funciona, pero ahora tenemos que ponernos el mono de trabajo. Vamos con la idea de competir, de una manera intensa porque sabemos que estos campos van a ser complicados. Si nosotros entramos en el juego que ellos quieren, pues ellos estarán más cómodos. Si llega un equipo que le quita el balón, pues le descolocará. No vamos a darle pistas al rival, pero iremos con ganas de trabajar y ganar. El equipo está ilusionado, es una plantilla muy variable y que el míster va a tener varias opciones".

Entretanto, el nivel individual que ha alcanzado De las Cuevas en este primer tramo regular ha hecho que esté entre los jugadores que más partidos consecutivos han conseguido anotar al menos un gol en la historia del Córdoba. Una estadística que es bien recibida por el alicantino, aunque no quiere centrarse en eso. "Para mi estar en esa lista ya es un halago. Con toda la historia que tiene este club y encima sin ser delantero. Lo que me pide el míster son estas cosas y yo voy a trabajar. Estoy feliz y contento. Las lesiones del año pasado están más que olvidadas y voy con mucha energía y optimismo. Si puedo marcar bienvenido sea, pero quiero que el equipo gane", añade un profesional que admite que la actualidad es muy diferente a lo ocurrido durante la anterior temporada. "El año pasado empezamos bien, pero no teníamos esta sensación. Estos dos partidos hemos sido dominadores absolutos. Yo llevo mucho tiempo aquí y por primera vez hemos tenido dos partidos tranquilos. Es un trabajo que ha hecho el míster en la pretemporada y el dominio que tenemos es el que te da la tranquilidad".

Asimismo, Miguel de las Cuevas ha realzado la figura de un técnico nazarí que ha sido una de las razones por la que el jugador ha terminado renovando en la cuarta categoría del fútbol español. "He tenido muchos entrenadores. He tenido la suerte de jugar casi con todos y estaría feo destacar a alguno, pero con Germán estoy disfrutando mucho. Por una de las partes que sigo aquí es por el míster. Confío mucho en él y tenemos una buena relación. Los números están ahí y ojalá podamos conseguir el objetivo", asevera un alicantino que responde a las preguntas sobre su no celebración tras la victoria ante el Cádiz B. "Yo no tengo redes sociales, pero me han llegado esa serie de comentarios. Yo en estos dos partidos he sido el futbolista más feliz de la plantilla. Por mi forma de ser, quiero celebrar las cosas cuando realmente se consiga el objetivo que no es otro que ascender. En el fútbol a mi no me gusta darme toques en el pecho porque es muy caprichoso. Hay que disfrutar el momento, pero celebrar cuando se consiga el objetivo", culmina.