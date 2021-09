Trámite superado con nota

Un último test a pesar de que la competición liguera ya ha comenzado. Tanto Córdoba CF como Salerm Puente Genil debían haberse medido a finales del mes de julio, pero casos de la Covid-19 en el conjunto pontano hicieron que este enfrentamiento se haya suspendido hasta la actualidad. Los blanquiverdes visitaban el Estadio Manuel Polinario después de vencer ampliamente al Xerez Deportivo en Chapín. Debido a esto, el técnico Germán Crespo confiaba en los jugadores del filial para este encuentro y convocó a seis futbolistas con ficha del primer equipo que no salieron de partida en tierras gaditanas. Por su parte, el cuadro dirigido por Keko Rosano disfrutaban de su última contienda antes del inicio del torneo regular y servía para seguir cogiendo sensaciones positivas tras una amplia reestructuración del vestuario a lo largo de este mercado veraniego.

Dada la cercanía de la próxima jornada para los blanquiverdes y el debut liguero por parte de los pontanos, el encuentro arrancó con una intensidad propia de que ninguno de los dos conjuntos quería sufrir contratiempos físicos de cara a la competición regular. Por ello, los primeros 20 minutos fueron totalmente de tanteo y con un Salerm Puente Genil que quería dominar el esférico pero a base de una posesión plana y sin acercarse ofensivamente al área visitante. Gracias a esto, los chicos dirigidos por Germán Crespo -hoy con amplia participación del filial- fueron creciendo conforme la primera parte transcurría. Tanto fue así que el plantel capitalino gozó de una doble oportunidad y, de hecho, el defensor Vílches sacó balo pajos el balón que podía significar la inauguración del luminoso del Manuel Polinario.

Este primer acercamiento al arco pontano hizo que los visitantes creciesen sobre el terreno de juego. Los de Germán Crespo poco a poco fueron sometiendo a los locales en el tramo final de la primera mitad y, aunque el Salerm Puente Genil pudo disfrutar de su primer disparo a puerta por medio de Tellado que lanzó un libre directo a las manos de Tarrés, el Córdoba CF se adelantó a escasos minutos del paso por vestuarios. Ale Marín cabeceó un magistral centro de Castillo y subió el primer tanto del encuentro al electrónico del feudo cordobés. Aun así, el cuadro dirigido por Keko Rosano quiso responder rápidamente al primer golpe blanquiverde y Tellado volvió a tener una clara oportunidad merced a un cabezazo tras un buen centro de Pedro Morillo, pero el guardameta blocó el esférico, siendo éste el último acercamiento antes del descanso.

La vuelta de vestuarios no cambió la tónica transcurrida a lo largo del primer periodo. Los primeros instantes fueron de adaptación por parte de los jugadores y con miedo a no cometer ni un solo riesgo de cara al inicio liguero por parte del Salerm Puente Genil y la segunda jornada para el Córdoba CF. Por ello, los acercamientos ofensivos fueron inexistentes en los primeros diez minutos de este periodo, aunque cuando llegó el ecuador de la segunda mitad se movió nuevamente el marcador en favor de los blanquiverdes. Tras un lanzamiento de libre directo de Gianluca que se marchó desviado, el cuadro dirigido por Germán Crespo consiguió en la jugada inmediatamente posterior desequilibrar aún más la balanza merced a un gol en propia puerta de un Mario que no se terminó de entender con su guardameta.

Este tanto sentó como un auténtico jarro de agua fría a unos pontanos que intentaron recortar el marcador sin éxito en los instantes posteriores. De hecho, el Salerm Puente Genil lo intentaba una y otra vez en busca del primer tanto, aunque fue precisamente su guardameta Javi Romero el que se tuvo que emplear a fondo para evitar el tercero de los blanquiverdes. Aun así, el colegiado del encuentro pitó el final de la contienda donde los jóvenes jugadores del filial califa demostraron, una vez más, su ambición y calidad, mientras que los locales cumplieron en su último partido de la pretemporada y encaran ya el debut liguero este mismo fin de semana.