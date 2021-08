A Punta Umbría con buenas sensaciones

Un nuevo amistoso de preparación para seguir creciendo. El Córdoba CF ya aglutina un total de dos semanas y media entrenando en diferentes escenarios con el objetivo de llegar al inicio liguero de la mejor forma posible. La entidad blanquiverde tiene el hándicap de que la mayoría de los jugadores que componen el vestuario son incorporaciones nuevas realizadas durante el mercado veraniego, por lo que el periodo de adaptación es mayor que en otras temporadas. Y es que esto ha sucedido debido a que la dirección deportiva, encabezada por Juan Gutiérrez Juanito, decidió dar un aire fresco a un vestuario totalmente corrupto por unos resultados negativos a lo largo de la pasada campaña regular, cosechando finalmente el descenso a la cuarta categoría del fútbol español. Para ello, el técnico Germán Crespo sigue teniendo un duro trabajo por delante, aunque los primeros test de pretemporada ante Linares Deportivo y Marbella FC han dejado un muy buen sabor de boca que, en la actualidad, tiene que refrendar en el enfrentamiento de este mismo sábado ante el Recreativo de Huelva en el Polideportivo Antonio Gil Hernández de Punta Umbría.

Dicho encuentro tendrá como máximo objetivo seguir cogiendo rodaje. El Córdoba CF, al tener una plantilla prácticamente nueva, necesita de minutos para lograr el rendimiento óptimo de cara al inicio liguero. Los chicos dirigidos por Germán Crespo deben amoldarse a lo que pide el técnico nazarí, aunque, gracias a la confección por parte de la dirección deportiva, tienen ya aspectos que encajan bien con la filosofía de dicho entrenador. El granadino quiere un equipo vertical, dominador del balón desde el minuto uno y realizando una presión tras pérdida que asfixie al rival en su propio campo. Una apuesta ofensiva que viene bien a jugadores como Omar Perdomo, Viedma, Simo o Willy Ledesma, entre otros. Por otro lado, el primer plantel blanquiverde también buscará una consolidación defensiva debido a las dudas generadas ante un Marbella FC que fue capaz de igualar un encuentro que estaba siendo prácticamente sentenciado por los locales después de los tantos de Willy Ledesma -por partida doble- y Adrián Fuentes.

Por su parte, el Recreativo de Huelva está en plena reforma tanto institucional como a nivel deportivo. El decano del fútbol español descendió la pasada temporada hasta dos divisiones después de una campaña regular para olvidar. Los onubenses no encontraron en ningún momento la regularidad oportuna en un formato propuesto por la Real Federación Española que no da tregua. Inmersos en una gran crisis económica, la entidad quiere redimirse de lo ocurrido en el pasado curso liguero y ha planificado una plantilla para lograr el ascenso a Segunda RFEF lo antes posible. El técnico Alberto Gallego tiene un plantel idóneo para conseguir el objetivo, incorporando a Juan Delgado y Chendo para el ataque -viejos conocidos en la provincia de Córdoba-, además de apuntalar su zaga con Pablo Gallardo -central que ha vestido la elástica del Ciudad de Lucena en el pasado-. Además, el cuadro recreativista está encuadrado en el Grupo X donde competirá contra los equipos cordobeses que están emplazados en la Tercera RFEF.

Mientras tanto, el Córdoba CF tendrá diferentes caras nuevas que no han podido debutar con la elástica blanquiverde en la presente pretemporada por diversos problemas físicos. La tendencia del equipo técnico dirigido por Germán Crespo es que si hay alguna duda o molestia, el jugador no disputará minutos para que así no corra riesgos innecesarios. Gracias a esto, varios son los futbolistas que no han podido vestirse de corto en las dos primeras semanas de preparación, aunque este periodo se ha acabado para tres de ellos. Javi Flores, Carlos Puga y Álex Meléndez se estrenan en una lista del técnico nazarí en la que siguen sin estar los guardametas Carlos Marín y Felipe Ramos, más Julio Iglesias y Mosquera. Por otro lado, Bernardo Cruz, que tuvo que ser sustituido a la media hora de juego ante el Marbella FC aquejado de un golpe en la rodilla, tampoco estará en Punta Umbría con el objetivo de recuperarse completamente.

Tras comentar lo anterior, el técnico Germán Crespo ha ofrecido una convocatoria en la que estarán Jaylan Hankins, Barea, José Ruiz, Carlos Puga, Ekaitz Jiménez, Álex Meléndez, José Cruz, José Alonso, Valtteri, Manolillo, Javi Flores, Álex Bernal, Toni Arranz, Viedma, Simo, Luismi Redondo, Omar Perdomo, Álex Marín, Miguel de las Cuevas, Adrián Fuentes, Willy Ledesma y Antonio Casas. Un encuentro que significa el tercer test de la pretemporada para un Córdoba CF que viajará hasta Punta Umbría con el objetivo de seguir con su particular preparación. En frente, estará un Recreativo de Huelva que no le pondrá las cosas fáciles a pesar de ser un rival de inferior categoría. El amistoso se disputará en el Polideportivo Antonio Gil Hernández (19:30) y será retransmitido tanto por la plataforma Footters como por Onda Mezquita.