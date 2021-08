Punto y seguido en Pozoblanco

Última prueba para medir el nivel real del primer equipo de cara al inicio liguero correspondiente a la próxima semana. La pretemporada, como bien se sabe, tiene como objetivo conseguir el ritmo competitivo óptimo, llegando de la mejor manera a la campaña regular y así lograr las metas previstas que se proponen una vez se confecciona la plantilla. Gracias a esto, los resultados cosechados en esta preparación no son verdaderamente importantes, aunque siempre se crece mejor desde el triunfo que desde la derrota. Aun así, doblegar al equipo contrario en este tramo del curso no te asegura nada -que se lo digan al cuadro blanquiverde y a su famoso ocho de ocho victorias en la campaña que consiguió una permanencia histórica a la par que agónica-. Por ello, el Córdoba CF quiere terminar dicha fase de la mejor manera y visitarán al Pozoblanco este domingo (19:30), poniendo punto y seguido a su pretemporada e iniciando la semana previa al inicio liguero ante el Xerez Deportivo en el mítico estadio de Chapín.

Dicha pretemporada llega a su fin después de cosechar tanto buenas como malas sensaciones. Los chicos dirigidos por Germán Crespo se han enfrentado a todo tipo de rivales. De hecho, los blanquiverdes han mostrado una mayor entereza ante clubes que actualmente compiten en una división superior, consiguiendo tres victorias ante Algeciras (0-1), Rayo Majadahonda (3-2) y Extremadura UD (1-0), mientras que han salido derrotados frente a Linares Deportivo (0-1) y Balompédica Linense (2-0). Sin embargo, las debilidades de los califas han sido más evidentes ante equipos que, a priori, serán rivales directos o incluso de un rango inferior a lo largo de este curso regular. De hecho, la primera plantilla cordobesa no ha podido hacer frente a Recreativo de Huelva (1-0) o Recreativo Granada (1-0), haciendo prácticamente inútil las buenas sensaciones conseguidas frente al Marbella FC (4-3) en el segundo encuentro de la pretemporada disputado en El Arcángel.

Por otro lado, los resultados y las sensaciones no es la única problemática que ha sufrido el Córdoba CF a lo largo de esta pretemporada. Los contratiempos físicos han estado a la orden del día en una plantilla blanquiverde que tendrá, si no sucede nada extraño, únicamente dos centrales a disposición de Germán Crespo para el debut liguero ante el Xerez Deportivo. Para este encuentro, el entrenador califa no podrá contar, aquejados con sendas molestias, con Samu Delgado, Simo, Willy Ledesma, José Cruz y Visus. Aun así, el técnico nazarí completa la convocatoria con Carlos Marín, Felipe Ramos, Carlos Puga, José Ruiz, Ekaitz Jiménez, Álex Meléndez, Valtteri, Bernardo Cruz, José Alonso, Javi Flores, Álex Bernal, Toni Arranz, Alejandro Viedma, Luismi Redondo, Omar Perdomo, Miguel de las Cuevas, Julio Iglesias, Adrián Fuentes, Antonio Casas, Álex Marín y Abreu.

Por su parte, el Pozoblanco llega a este enfrentamiento en una buena dinámica de resultados. El cuadro dirigido por Antonio Jesús Cobos ha disputado un total de cinco amistosos hasta la fecha donde ha podido vencer a Atlético Porcuna (1-3), Egabrense (3-0) y Atlético Vilanueva de Córdoba (1-4), mientras que empató y logró el triunfo en los penaltis ante el Atlético Mancha Real (0-0 y 5-4). Sin embargo, la nota negativa del conjunto pedrocheño la dejó en el primer amistoso de la pretemporada, ya que se enfrentó ante un Montilla que fue superior en gran parte del encuentro, derrotando (2-1) a unos pozoalbenses que se miden este domingo en el Estadio Municipal de Pozoblanco al Córdoba CF con nombres en su primera plantilla con pasado blanquiverde. De hecho, algunos de ellos vistieron la camiseta califa a lo largo del curso pasado.

Y es que el Pozoblanco ha realizado una gran reforma de su primera plantilla después de quedarse a las puertas de ascender a Segunda RFEF a lo largo del pasado curso. La entidad pedrocheña ha conseguido renovar del anterior bloque a Manuel León, Miguel Ángel Alcaide -más conocido como Zara-, Ángel García, Carlos Moreno, Valentín Morales, Álvaro Morillo y Antonio Sillero, mientras que incorporaron a Fran Gómez -jugador con pasado blanquiverde durante la pasada campaña-, Diego Gámiz, Álex Machado, Manuel Jesús Moya, Ángel Lara, Jaime Almagro, David García, Agustín Ruz, Tommy Montenegro -uno de los futbolistas más activos en la presente pretemporada-, Samuel González, Christian López y Carlos Javier Castillejo. Un plantel que se medirá este domingo al Córdoba CF y que tiene la obligación de cosechar un gran papel en la nueva Tercera RFEF.