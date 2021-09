La juventud triunfa

Una reivindicación en toda regla. El Córdoba CF sufrió a lo largo de la temporada pasada la poca regularidad de toda su plantilla en una campaña regular donde el formato propuesto por la Real Federación Española de Fútbol hizo que nadie se pudiese relajar, pagando muy gravemente los pequeños errores. Gracias a esto, los equipos debían mantener una intensidad alta en un curso más corto y donde los jóvenes tenían que dar el paso definitivo con el objetivo de dar descanso a los más veteranos, cosa que en la entidad blanquiverde no sucedió. El conjunto califa sufrió en exceso en la última edición de la conocida como Segunda División B y acabó descendiendo a una cuarta categoría de este deporte a nivel nacional donde la directiva y la dirección deportiva ha confeccionado un equipo más joven, aunque también con más experiencia en este tipo de divisiones.

Por un lado, el técnico Germán Crespo tendrá a su disposición a seis futbolistas sub-23 que están dando pasos hacia adelante para ser referentes a lo largo de la presente temporada. En su primer once inicial, el entrenador nazarí ha confiado tanto en Simo como en Luismi Redondo para que lideren el ataque califa y han conformado un buen triplete con un De las Cuevas que ha comenzado este curso tal y como terminó el pasado, muy enchufado. De hecho, el gran potencial ofensivo que exhibió el Córdoba CF ante el Xerez Deportivo fue gracias a estos tres futbolistas, ya que estuvieron activos y participativos durante todo el encuentro. Aun así, no fue el único profesional joven que demostró varias cosas en tierras gaditanas debido a que Antonio Casas abrió su particular cuenta goleadora en la primera jornada liguera gracias a un tanto que sacó a relucir su ambición y ganas de vestir la blanquiverde.

Aun así, no son los únicos jugadores que están demostrando estar a un nivel superior a lo esperado. Dada la cercanía de la segunda jornada liguera, el técnico Germán Crespo quiso completar una convocatoria con amplia participación del filial para el último partido de la pretemporada ante un Salerm Puente Genil que tenía una buena vara de medir su propio nivel antes de comenzar el tramo liguero durante este mismo fin de semana. Sin embargo, la escuadra blanquiverde estuvo muy bien asentada sobre el terreno de juego del Manuel Polinario y logró vencer con firmeza al cuadro pontano (0-2). Gracias a esta actuación, la segunda plantilla califa ha dado el paso adelante necesario para que el entrenador nazarí sepa que puede contar con ellos por si en algún momento lo necesita o si hay algún contratiempo físico dentro del primer equipo.

Debido a esto, el Córdoba CF ha logrado confeccionar una primera plantilla muy compensada, consiguiendo balancear la juventud con la experiencia de ciertos jugadores que son referentes en la cuarta categoría del fútbol español y que, incluso, tienen trayectoria en divisiones superiores. Además, Germán Crespo también puede contar con los chicos dirigidos por Diego Caro tras demostrar que son capaces de dar ese paso adelante necesario con el fin de ser importantes tanto en el filial como en el primer equipo. Sin embargo, el terreno de juego finalmente dictará sentencia y en unos meses se podrá saber si este plantel cumple con las expectativas.