Los dos Álex: un regreso y un debut

El tercer amistoso frente al Recreativo de Huelva dejó sensaciones de todo tipo. El Córdoba CF aterrizaba en Punta Umbría para enfrentarse al conjunto onubense y seguir con la tendencia positiva que había cosechado ante Linares Deportivo y Marbella FC, aunque finalmente no fue así. La entidad blanquiverde no tuvo el mejor día posible sobre un terreno de juego que no estaba en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, esto no debe servir de excusa, tal y como relató su técnico Germán Crespo en su paso por la rueda de prensa, ya que el club califa deberá enfrentarse ante equipos que tendrán estas mismas instalaciones o incluso en peor estado. Aun así, todo lo que pasó en el Polideportivo Antonio Gil Hernández no fue malo debido a que debutaron dos futbolistas hasta ahora inéditos en la preparación del primer equipo cordobés. Tanto Álex Meléndez como Álex Bernal tuvieron sus primeros minutos bajo las órdenes del entrenador nazarí, siendo el primero una auténtica alegría para el vestuario, ya que ha conseguido recuperarse de una dura lesión antes del plazo propuesto.

El lateral izquierdo malagueño era una de las piezas clave para el filial blanquiverde dirigido por Germán Crespo. A lo largo de la pasada temporada, Meléndez logró la titularidad en Tercera División, siendo un jugador solvente en defensa y con una llegada incisiva al área rival. Sin embargo y cuando ya estaba participando en la dinámica del primer equipo, el futbolista blanquiverde tuvo una desafortunada lesión en su encuentro ante Los Barrios. Una rotura parcial del ligamento de su rodilla izquierda hizo que el profesional se perdiera lo que restaba de campaña regular e incluso no pudo entrar en las primeras sesiones de la presente pretemporada con el resto del grupo. Aun así, Meléndez ha logrado poco a poco acortar los tiempos de su recuperación, consiguiendo entrenar con el resto de sus compañeros en los últimos entrenamientos y disputando sus primeros minutos en Punta Umbria ante el Recreativo de Huelva. Una de las sorpresas de este fin de semana, aunque estuvo acompañado en el campo por un recién llegado a la entidad.

Álex Bernal llegó al club blanquiverde el pasado 30 de julio. El centrocampista sevillano aterrizó en el Córdoba CF tras conocer que Djak Traoré no seguiría vinculado a la entidad califal después de una temporada con más sombras que luces para el costamarfileño. De hecho, el propio director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, admitió que, personalmente, el primer equipo ganaba con este cambio, ya que el andaluz tiene mucha experiencia en la categoría y puede dotar de bastante calidad a la sala de mandos. De hecho y tras apenas una semana después de empezar a entrenar con dicha camiseta, Bernal pudo debutar en Punta Umbría acompañando a Toni Arranz en el pivote. Sin embargo, entre las pésimas condiciones del terreno de juego y la poca preparación que tiene en sus botas por el momento, no se pudo ver la mejor versión de un sevillano que seguirá trabajando durante el día a día para demostrar al técnico Germán Crespo que merece un sitio en el once titular cada fin de semana.

Por otro lado, la entidad califal sigue con su particular preparación después de cosechar su segunda derrota de la pretemporada ante un Recreativo de Huelva (1-0) que dominó a los blanquiverdes en gran parte del partido gracias a la intensidad impuesta desde el primer minuto. Aun así, el Córdoba CF debe continuar con la dinámica expuesta en los dos primeros test amistosos frente a Linares Deportivo (0-1) y Marbella FC (4-3) con el objetivo de ir cogiendo rodaje y llegar al inicio liguero con la mayor forma posible. Para ello, los chicos dirigidos por Germán Crespo tendrán un nuevo doble enfrentamiento durante esta semana, visitando al Algeciras el próximo 11 de agosto (20:00), mientras que el Rayo Majadahonda aterriza en el Estadio El Arcángel el 13 (20:30). Un paso atrás con la intención de dar dos adelante.