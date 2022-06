Una baja esperada: Luismi Redondo ya no pertenece al Córdoba CF

Una marcha esperada por las últimas informaciones que habían acaecido a la actualidad blanquiverde, pero no muy conforme con lo ansiado por la afición. El vestuario que ha defendido el escudo del Córdoba CF a lo largo de esta temporada ha logrado una importante conexión con la hinchada califal gracias a su trabajo, constancia y victorias que le ha permitido alzarse con la Copa RFEF y con el ascenso de manera directa a Primera RFEF. Por ello, hay aficionados que no querían demasiadas bajas en este plantel y, de hecho, este jugador no entraba en los planes de salidas de estos, pero la dirección deportiva ha optado por rescindir su contrato en busca de un mejor futuro para la entidad cordobesista. Y es que Luismi Redondo ha dejado de pertenecer al Córdoba CF tras dos temporadas donde sus participaciones han sido fundamentales de cara a la consecución de los objetivos.

En efecto. El jugador plasentino no defenderá la elástica blanquiverde a lo largo de la próxima campaña regular y así lo ha confirmado el propio club califal mediante un comunicado expuesto en su página web. “Formado en el Plasencia de su tierra natal, el atacante extremeño llegó a la entidad blanquiverde procedente del Ciudad de Lucena tras jugar en el segundo equipo del Deportivo de La Coruña. Después de una temporada destacando en el filial con importantes participaciones con el primer equipo, Luismi pasó a ser miembro de la primera plantilla el pasado verano. Para el recuerdo, sus goles ante el Linares en casa para darnos el triunfo en los minutos finales y el que anotó ante el CD Ebro para sellar el pase a la final de la Copa RFEF. Desde el Córdoba CF le agradecemos todo su esfuerzo, constancia y entrega defendiendo nuestra camiseta, deseándole la mayor de las suertes en sus futuros proyectos”.

A lo largo de esta temporada, Luismi Redondo ha sido muy importante en el esquema del técnico Germán Crespo, sobre todo en su participación sobre el terreno de juego de El Arcángel. El delantero extremeño ha logrado disputar un total de 31 partidos a lo largo de la temporada regular en Segunda RFEF, consiguiendo ocho goles y seis asistencias, mientras que también estuvo presente ante el Sevilla FC en la primera ronda de la Copa del Rey y debutó en la Copa RFEF, logrando estar de la partida en cuatro duelos de los cuales anotó el decisivo tanto ante el Ebro que selló el pase para la final de la Copa RFEF.