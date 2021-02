Álvaro Muñoz recibe ahora la llamada de los ‘Hispanos’ juveniles

Su crecimiento ya es indudable. Tanto como comienza a ser incuestionable su valor de cara al futuro. Además, su actual impulso es muestra del gran trabajo de cantera que realiza el club al que pertenece y en que se forma. Es Álvaro Muñoz, apenas tiene la mayoría de edad y es el más importante talento de la cantera del Ángel Ximénez. De ello da buena cuenta su cada vez más habitual presencia con la selección española en sus categorías inmediatamente inferiores a la absoluta. Como ejemplo la noticia más reciente al respecto. No es otra que su inclusión en la lista de los Hispanos juveniles de cara a una concentración en Torrelavega. Y la citación la conoce mientras está, precisamente, en unas jornadas de tecnificación con España Promesas.

Álvaro Muñoz, que ya ha debutado con el primer equipo en Sacyr Asobal, es uno de los grandes valores de la cantera del club de Puente Genil. Actualmente se halla, en efecto, en una serie de jornadas de tecnificación de la selección española Promesas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Sierra Nevada, en Granada. En la vecina provincia están, desde el pasado 18 de febrero hasta el jueves -ya día 25- los mejores jugadores del país nacidos en 2003 y 2004. Curiosamente, al tiempo que continúa en esta cita el juvenil entra en otra convocatoria nacional que supone un paso adelante.

Porque el jugador del Ángel Ximénez ha entrado en la enumeración de 18 llamados por Javier Fernández, seleccionador para edad juvenil, de cara a una concentración, ya mencionada, en Torrelavega. El encuentro de jóvenes talentos españoles, con la realización de entrenamientos, está previsto en la localidad cántabra entre el 8 y el 17 de marzo. De esta forma, Álvaro Muñoz está llamado a continuar su evolución con el combinado nacional apenas unos días después de la final a ocho de la Copa del Rey que disputa el cuadro de Puente Genil.

Como es lógico, el juvenil de la escuadra pontana sabe de su nuevo impulso en plano internacional con satisfacción. Más si cabe por las circunstancias en que se produce. “Esta convocatoria la recibí en mitad de la cena, aquí en el CAR Sierra Nevada, y al principio no me lo creí porque pensaba que era una broma”, admite en palabras a su entidad. “Ya después vi la lista, me sorprendí y me dio mucha alegría. Me sentí con más ganas aún de demostrar lo que sé hacer y con muchas ganas de llegar a Torrelavega el día 8 para seguir disfrutando de este deporte”, confiesa para concluir.